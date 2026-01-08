¸µTOKIO¡¦»³¸ýÃ£Ìé»á¡¢ÌÈµö¾Ú¡ÈºÆ¡É¼èÆÀ¸å¤Î½é¤Î¹¹¿·¤Ç¡Ö¾¡¼ê¤Ë¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡Ä¡×¡¡¿·¤¿¤ÊÌÈµö¾Ú¤â¸ø³«
¡¡¸µTOKIO¤Î»³¸ýÃ£Ìé»á¡Ê53¡Ë¤¬8Æü¡¢¼«¿È¤ÎX¤ò¹¹¿·¡£±¿Å¾ÌÈµö¾Ú¤ÎºÆ¼èÆÀ¸å¡¢½é¤á¤Æ¹¹¿·¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¤¿»³¸ýÃ£Ìé»á
¡¡»³¸ý»á¤Ï¡Ö±¿Å¾ÌÈµöºÆ¼èÆÀ¸å¡¢½é¤á¤Æ¤Î¹¹¿·¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¹Ö½¬¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¡£¹¹¿·¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤ÎÌÈµö¾Ú¤ò¸ø³«¤·¤Ê¤¬¤é¡¢¡Ö¡Ø¹¹¿·Ëº¤ì¤«¤é¤Î¼º¸ú¡Ù¡Ø°û¼ò±¿Å¾¤Ë¤è¤ë¼è¾Ã¡Ù¤Î¥ï¡¼¥É¤¬½Ð¤ë¤¿¤Ó¡ÈÊ¬¤«¤ê¤ä¤¹¤¤Îã¡É¤È¤·¤Æ»³¸ýÃ£Ìé¤ÎÌ¾Á°¤¬¾å¤¬¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¤È¾¡¼ê¤Ë¿´Â¡¥Ð¥¯¥Ð¥¯¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢»³¸ý¤Î¤ä¤Î»ú¤â½Ð¤ë¤³¤È¤Ê¤¯½ªÎ»¡×¤È¤·¡¢¡ÖÀ¸¤¤¿¿´ÃÏ¤Î¤·¤Ê¤¤2»þ´Ö¤Ç¤·¤¿¾Ð¡×¤È¿´¶¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡»³¸ý»á¤Ï2018Ç¯¤ËÉÔ¾Í»ö¤ÇÅö»þ¤Î½êÂ°»öÌ³½ê¤òÂà½ê¤·¡¢20Ç¯¤Ë¼òµ¤ÂÓ¤Ó±¿Å¾¤ÇÎ¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿¡£¤½¤Î¸å¤Ï23Ç¯3·î¤Ë¡Ö³ô¼°²ñ¼Ò»³¸ýÃ£Ìé¡×¤òÀßÎ©¡£¥¢¥ë¥³¡¼¥ë°ÍÂ¸¾É¤Î·Ð¸³¤òÅÁ¤¨¤ë¹Ö±é³èÆ°¤Ê¤É¤òÅ¸³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
