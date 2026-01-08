¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î½é¡¹¤·¤¯¤âÉ÷³Ê¤Î¤¢¤ë±éµ»¡ªÎëÌÚÈþÌï¡¦ËÙ¹¾ÍÕ·î¤é¤È¶¦±é¡¢¾¯½÷ÈÇ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¤È¤â¸Æ¤Ð¤ì¤¿¡ÖSTAY GOLD¡×
±Ç²è¡ÖSTAY GOLD¡×¤¬2026Ç¯1·î9Æü¤Ë±ÒÀ±·à¾ì¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£ËÜºî¤Ï1988Ç¯¤Ë·à¾ì¸ø³«¤µ¤ì¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢ÎëÌÚÈþÌï¡¢¿å¸¶Î¤³¨(¿¼ÄÅ³¨Î¤)¡¢ËÙ¹¾ÍÕ·î¡¢»³ËÜÀ¶Èþ¤¬½Ð±é¤·¤¿¡£¸¶°Æ¡¦µÓËÜ¤Ï¡¢Æ±Ç¯7·î¸ø³«¤Î°ÂÅÄÀ®Èþ¼ç±é¡Ö¥Þ¥ê¥ê¥ó¤Ë°©¤¤¤¿¤¤¡×(¸¶ºî¡¦µÓËÜ)¤ò¼ê³Ý¤±¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö¤É¤ÎÃË¡¢¶§Ë½¤Ë¤Ä¤¡×¡ÖÇËÀþ¤Î¥Þ¥ê¥¹¡×¤ÎµÓËÜ¤ò¼ê¤¬¤±¤¿ÌîÂô¾°¡£3¿Í¤Î¾¯½÷¤¬¡¢Í§¿Í¤Î¼«»¦¤ò¤¤Ã¤«¤±¤ËÎ¹¤Ë½Ð¤Æ¡¢ËÜÅö¤ÎÍ§¾ð¤òÃÎ¤ë¤Þ¤Ç¤òÉÁ¤¤¤¿Êª¸ì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¼çÍ×¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤ÏÌ¾Ìç½÷»Ò¹»¤Î½éÅùÉô(¾®³Ø¹»)6Ç¯À¸¤Î3¿Í¡£¤Ò¤È¤ê¤Ï¡¢Âç¿Í¤Ã¤Ý¤¯Íî¤ÁÃå¤¤¤¿Ê·°Ïµ¤¤Î¤¢¤ëÏÂÅÄÎï»Ò(ÎëÌÚ)¡£Îï»Ò¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤Ë¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Ç¥Ü¡¼¥¤¥Ã¥·¥å¤Ê°²ÀîÍýº»(¿¼ÄÅ)¡£ÌÀ¤ë¤¯¸µµ¤¤Ç¡¢3¿Í¤ÎÃæ¤Ç°ìÈÖÇ¯Áê±þ¤Ê´¶¤¸¤ÎÀ¶¸¶¿¿¶×(ËÙ¹¾)¡£
¢£"¿åÂôÎ¤³¨"Ì¾µÁ¤Ç½Ð±é¤·¤Æ¤¤¤¿¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î½é¡¹¤·¤¤±éµ»¤ËÃíÌÜ
¤½¤·¤Æ3¿Í¤ÈÃçÎÉ¤·¤À¤Ã¤¿¤¬¸¶°øÉÔÌÀ¤ÊÆæ¤Î¼«»¦¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¾®Ìî»ûÆàÈþ(»³ËÜ)¡£¼«Ê¬¼«¿È¤Ë¼ê»æ¤ò½ñ¤¤¤¿¤ê¡¢³¨¤¬¹¥¤¤À¤Ã¤¿¤ê¡¢¥í¥Þ¥ó¥Á¥¹¥È¤À¤Ã¤¿°ìÌÌ¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£Íýº»¤ò±é¤¸¤¿"¿å¸¶Î¤³¨"¤Ï¡¢¤Î¤Á¤Î"¿¼ÄÅ³¨Î¤"¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼Åö½é¤Ï¿åÂôÎ¤³¨¡¢¹â¸¶Î¤³¨¤È¤¤¤Ã¤¿Ì¾µÁ¤Ç³èÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
½¤³ØÎ¹¹Ô¤Î½éÆü¡¢3¿Í¤Ï¥¯¥é¥¹¥á¥¤¥È¤È°ì½ï¤Ë¥Ð¥¹¤Ë¾è¤Ã¤Æ½ÐÈ¯¤·¤¿¤¬¡¢ÆàÈþ¤¬¤¤¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¤¤¿¡£ÅÓÃæ¡¢ÆàÈþ¤Î²È¤ËÅÅÏÃ¤ò¤«¤±¤Æ¤ß¤ë¤¬Ã¯¤â½Ð¤Ê¤¤¡£µ¤¤Ë¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡¢¥Ð¥¹¤Ï½¤³ØÎ¹¹Ô¤ÎÌÜÅªÃÏ¤ËÅþÃå¤·¤¿¡£°úÎ¨¤·¤Æ¤¤¤ë¶µ»Õ¤¿¤Á¤Î¤â¤È¤ËÆàÈþ¤¬¼«»¦¤·¤¿¤È¤¤¤¦Ï¢Íí¤¬Æþ¤ë¤¬¡¢Ãç¤ÎÎÉ¤¤3¿Í¤Ë¤À¤±ÃÎ¤é¤»¤Æµ¢¤é¤»¤ë¤«¡¢À¸ÅÌÁ´°÷¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤«¡¢¤¤¤í¤¤¤íÇº¤ó¤À·ë²Ì¡¢½¤³ØÎ¹¹Ô¤¬½ª¤ï¤ë¤Þ¤Ç¤ÏÃÎ¤é¤»¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦·ëÏÀ¤ËÃ£¤·¤¿¡£
3¿Í¤À¤±µ¢¤é¤»¤ë¤ÈÂ¾¤ÎÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤¬²¿¤«¤¢¤Ã¤¿¤Î¤«¤ÈÁû¤®½Ð¤¹¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¤·¡¢Á´°÷¤ËÃÎ¤é¤»¤ë¤È80¿Í¤â¤¤¤ëÀ¸ÅÌ¤¿¤Á¤ÎÆ°ÍÉ¡¢ÉÔ°Â¤ò¼ý¤á¤ë¤Ë¤Ï5¿Í¤Î¶µ»Õ¤À¤±¤Ç¤Ï¼ê¤¬Â¤ê¤Ê¤¤¤ÈÈ½ÃÇ¤·¤¿¤«¤é¤À¤Ã¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢3¿Í¤Ï¶µ»Õ¤¿¤Á¤¬ÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ò¶öÁ³Ê¹¤¤¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢¤³¤Ã¤½¤ê¤Èµ¢¤í¤¦¤È»î¤ß¤¿¡£¹âÅèÀ¯¹¨¡¢ÅÏÊÕÅµ»Ò¤¬±é¤¸¤ëÆó¿Í¤Î¼ã¤¤¶µ»Õ¤¬Èà½÷¤¿¤Á¤òÄÉ¤¤¡¢°ìÃ¶¤ÏÊÝ¸î¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¤¬¡¢ÅÅ¼Ö¤Ç°ì½ï¤Ëµ¢¤ëÅÓÃæ¤Ç¡¢3¿Í¤ÏÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤Æ¡¢¶µ»Õ¤ÎÆó¿Í¤ò»µ¤¯¤³¤È¤ËÀ®¸ù¡£
¢£ÎëÌÚÈþÌï¡¦¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¦ËÙ¹¾ÍÕ·î¤é¤¬±é¤¸¤ë¡¢À³Ê¤¬°ã¤¦3¿Í¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤Î¤ä¤ê¤È¤ê¤Ë¤Û¤Ã¤³¤ê¤¹¤ë
Èà½÷¤¿¤Á¤¬ÅÓÃæ²¼¼Ö¤·¤¿¤Î¤Ë¤ÏÍýÍ³¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£À¸Á°¡¢ÆàÈþ¤¬¿¿¶×¤Ë¤¢¤ëÅÁÀâ¤òÏÃ¤·¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤ÏÊ¬¿åÎæ¤Î¼¶Àî¤Ë±Ê±ó¤ÎÍ§¾ð¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ëÀô¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦ÅÁÀâ¡£½¤³ØÎ¹¹ÔÀè¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤Î¶á¤¯¡£¤½¤ÎÆàÈþ¤ÎÏÃ¤ò¿®¤¸¤Æ¡¢3¿Í¤ÏËÁ¸±¤È¤â¸À¤¨¤ëÎ¹¤Ë½Ð¤¿¤Î¤À¤Ã¤¿¡£
Àô¤Ë¸þ¤«¤¦Æ»Ãæ¤Ç¡¢¤½¤ì¤¾¤ìÆàÈþ¤Î»×¤¤½Ð¤ò¸ì¤Ã¤¿¤ê¡¢¸±¤·¤¤Æ»¤Î¤ê¤ÎÃæ¤ÇÍýº»¤¬¥±¥¬¤ò¤¹¤ë¤¬Â¾¤ÎÆó¿Í¤¬»Ù¤¨¤¿¤ê¤·¤Æ¡¢¸ø³«Åö»þ¤â¾¯½÷ÈÇ¡Ö¥¹¥¿¥ó¥É¡¦¥Ð¥¤¡¦¥ß¡¼¡×¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤¿¤è¤¦¤Ë¡¢À³Ê¡¦¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î°ã¤¦3¿Í¤¬å«¤ò¤è¤ê¶¯¤¯¤·¤Æ¤¤¤¯ÍÍ»Ò¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£½é¡¹¤·¤¯¤â»×½Õ´ü¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤ÎÁ¡ºÙ¤Ê¿´¾ð¤â´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
¢£ÎëÌÚÈþÌï¤Ï¸«»öºîÉÊ¤Î¼ç¿Í¸ø¤È¤â¤¤¤¨¤ëÌò¤ò±é¤¸¤¤Ã¤¿
¤³¤ÎºîÉÊ¤Ë¤ª¤±¤ë¼ç¿Í¸ø¤È¸À¤¨¤ë¤Î¤ÏÎï»Ò¤Ç¡¢±é¤¸¤¿ÎëÌÚ¤Ï¤³¤ÎºîÉÊ¤Î¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ç¤Î¹ç³Ê¤¬ÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£¡ÖSTAY GOLD¡×¤¬¸ø³«¤µ¤ì¤ëÁ°¤Ë¡¢1988Ç¯6·î¤Ë¡Ö³åºÓ¡×¡ÖËâ¾¯½÷¡×¤Î2ËÜ¤ÎÃ»È±¥É¥é¥Þ¤Ë½Ð±é¡£¡Ö³åºÓ¡×¤âËÜºî¤ÈÆ±ÍÍ¡¢ÌîÂô¤¬µÓËÜ¤òÃ´Åö¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÎëÌÚ¤Ï"Ãæ±º¶³»Ò"Ìò¤Ç½Ð±é¤·¡¢Åí°æ¤«¤ª¤ê¤ÈÂÐÅù¤ËÅÏ¤ê¹ç¤¦µ¤¤Î¶¯¤á¤Î¾¯½÷¤ò±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£Â¾¤Ë¡¢Âè23Âå¥Ý¥Ã¥¡¼¥×¥ê¥ó¥»¥¹¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤ë¤Ê¤ÉÃíÌÜÅÙ¤¬¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¥¥ã¥¹¥È¤ÎÃæ¤Ç¤ä¤Ï¤êÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤Ï"¿å¸¶Î¤³¨"¤³¤È¿¼ÄÅ³¨Î¤¡£1986Ç¯¤Ë¥ß¥¹¸¶½É¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤Î¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë13ºÐ¤Ç·ÝÇ½³¦Æþ¤ê¡£1988Ç¯3·î¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿¡Ö1999Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¤ò²Ì¤¿¤·¤¿¡£
ÇëÈøË¾ÅÔ¤ÎÌ¾ºîÌ¡²è¡Ö¥È¡¼¥Þ¤Î¿´Â¡¡×¤òËÝ°Æ¤·¤¿ÀÄ½Õ±Ç²è¤Ç¡¢¤Î¤Á¤Ë¡Ö½¢¿¦ÀïÀþ°Û¾õ¤Ê¤·¡×(¿¥ÅÄÍµÆó¼ç±é)¤ä¡Ö¥Ç¥¹¥Î¡¼¥È¡×(Æ£¸¶ÎµÌé¼ç±é)¤Ê¤É¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¶â»Ò½¤²ð¤¬´ÆÆÄ¤òÌ³¤á¤¿¡£¿¹¤Ë°Ï¤Þ¤ì¤¿Á´ÎÀÀ©¤Î³Ø±¡¤òÉñÂæ¤Ë¤·¤¿ºîÉÊ¤Ç¡¢¼«»¦¤·¤¿¾¯Ç¯¤ò¤á¤°¤Ã¤Æ¡¢³ëÆ£¤¹¤ë»Ñ¤¬ÉÁ¤«¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£10Âå¤Î¾¯½÷¤¿¤Á¤¬¾¯Ç¯¤ò±é¤¸¡¢¿¼ÄÅ¤â¥·¥ç¡¼¥È¥«¥Ã¥È¤Î»Ñ¤Ç¾¯Ç¯¤ËÊ±¤·¤Æ¤¤¤¿¡£Ê·°Ïµ¤¤Ï°ã¤¦¤â¤Î¤¬¤¢¤ë¤¬¡¢¡ÖSTAY GOLD¡×¤Ë¤âÄÌ¤¸¤ë¥Æ¡¼¥Þ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¤ë¡£
1989Ç¯4·î¤Ë¤Ï"¹â¸¶Î¤³¨"Ì¾µÁ¤Ç¡ÖËþ·î¤Î¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤Ë½Ð±é¡£¤³¤ì¤¬±Ç²èÃ±ÆÈ½é¼ç±éºî¤È¤Ê¤ê¡¢»ûÏÆ¹¯Ê¸¤È¶¦±é¡£Îø¤ò³ð¤¨¤ë¤ª¤Þ¤¸¤Ê¤¤¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿½÷»Ò¹â¹»À¸¤¿¤Á¤¬¡¢´Ö°ã¤Ã¤Æ°Îî¤ò¸Æ¤Ó½Ð¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦³Ø±à¥µ¥¹¥Ú¥ó¥¹¥Û¥é¡¼¤Ç¡¢¿¼ÄÅ¤Ï¼çÂê²Î¤âÃ´Åö¤·¤¿¡£
¡Ö1999Ç¯¤Î²ÆµÙ¤ß¡×¡ÖSTAY GOLD¡×¡ÖËþ·î¤Î¤¯¤Á¤Å¤±¡×¤¬½é´ü¤Î"¿¼ÄÅ³¨Î¤"¤òÃÎ¤ë¤¿¤á¤Î½ÅÍ×¤ÊºîÉÊ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢"ÆæÂ¿¤""¿ÀÈëÅª"¤È¤¤¤Ã¤¿Ê·°Ïµ¤¤¬Èà½÷¤ÎÂç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£ÇÐÍ¥¡¦¿¼ÄÅ³¨Î¤¤Î¸¶ÅÀ¤Î°ì¤Ä¤Ç¤â¤¢¤ë¡ÖSTAY GOLD¡×¤ò¸«¤Æ¡¢º£¤ÎÄÌ¤¸¤ë¹â¤¤É½¸½ÎÏ¤Ê¤É¤ò³Ú¤·¤ó¤Ç¤â¤é¤¤¤¿¤¤¡£
Ê¸¡áÅÄÃæÎ´¿®
ÊüÁ÷¾ðÊó
STAY GOLD
ÊüÁ÷Æü»þ¡§2026Ç¯1·î9Æü(¶â)19:30¡Á
ÊüÁ÷¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡§±ÒÀ±·à¾ì(¥¹¥«¥Ñ¡¼¡ª)
½Ð±é¡§ÎëÌÚÈþÌï¡¢¿¼ÄÅ³¨Î¤¡¢ËÙ¹¾ÍÕ·î¡¢»³ËÜÀ¶Èþ¡¢郄ÅèÀ¯¹¨¡¢°ÀÄÅéË¡¢¾®ÀîºÚÅ¦¡¢À®ÅÄ»°¼ùÉ×¡¢ÅÏÊÕÅµ»Ò¡¢²£»³Æ»Âå
¢¨ÊüÁ÷¥¹¥±¥¸¥å¡¼¥ë¤ÏÊÑ¹¹¤Ë¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£