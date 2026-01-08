“国民の弟”中沢元紀、朝ドラ『あんぱん』撮影は「すべてが学びでした」

朝ドラ『あんぱん』での演技が話題となり、“国民の弟”とも称される中沢元紀さん。次代を担う存在として期待される中沢さんの素顔に迫ります。

“国民の弟”とも評された朝ドラの好演で注目度急上昇！

2025年上半期の連続テレビ小説『あんぱん』で演じたのは、家族思いの柳井千尋。海軍に志願する昭和の青年になりきるため、2か月で8kgも増量して挑んだ。

「どの現場に行っても『朝ドラ見たよ』と言われて、その影響力を肌で感じています。撮影期間中はすべてが学びでした。今田美桜さんや北村匠海さんをはじめ、錚々たる方々のお芝居を見ては、心の中でうぉ〜！ と叫び、モニターの前で痺れていました」

現在の所属事務所の社長でもある小栗旬さん主演の『CRISIS 公安機動捜査隊特捜班』を見て、俳優を志した。

「19歳になる手前で履歴書を送り、運よくレッスン生になることができました。ガソリンスタンドや倉庫での仕分けなどバイトをしながら、3年くらいはレッスンだけの日々。最後のほうは、とにかくやり続けるしかないと半分意地になっていました。徐々にオーディションに呼んでもらえるようになり、現場を踏みながら思うのは、芝居にはゴールがないということ。そこが面白くもあり、自転車に乗っていても、シャワーを浴びていても、役や芝居のことを考えていますね。僕、不器用なんですよ」

目指すのは、代わりのきかない鮮烈な印象を残せる役者。

「とんでもないヤツが出てきたなと思ってもらえたら嬉しいです。オファーをくれた方々の想像を超えられる実力をつけ、自分自身の不安に打ち勝てるようにメンタルも鍛え、もう1ステップ上へ！」

中沢元紀

なかざわ・もとき 2000年2月20日生まれ、茨城県出身。主演ドラマ『ゲームチェンジ』（BS-TBS）が2026年1月8日開始。1月10日より初舞台『シッダールタ』の兵庫公演が始まる。