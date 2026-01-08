「Be skating on thin ice」の意味は？直訳してみよう！【1分英会話】
ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！
「Be skating on thin ice」の意味は？
意外と難しいこのフレーズ。
直訳してみると、なんとなく意味がわかるかも。
あなたはこのフレーズの意味がわかりましたか？
正解を知りたい人は、もう少しスクロールしてみてください。
果たして、正解は？
正解は「立場が危うい」でした！
「on thin ice」は、氷の上を歩く際、氷が薄ければ割れてしまう危険性があることから来ています。
比喩的に、リスクが高く、失敗や危険がすぐに迫っている状態を表していますよ。
「I’m skating on thin ice after missing the deadline.」
（締切を逃して、今かなり立場が危うい）
あなたはわかりましたか？
毎日1分英会話で、知って得するフレーズを学びましょう！
※解答は複数ある場合があります。
ライター Ray WEB編集部