「Be skating on thin ice」の意味は？直訳してみよう！【1分英会話】

ネイティブも使ってる！知っていたらかっこいい英会話フレーズを毎日ひとつ勉強しませんか？簡単な単語で構成されているのに、意外と意味を知らない...そんなフレーズをご紹介します！

正解は「立場が危うい」でした！

「on thin ice」は、氷の上を歩く際、氷が薄ければ割れてしまう危険性があることから来ています。

比喩的に、リスクが高く、失敗や危険がすぐに迫っている状態を表していますよ。

「I’m skating on thin ice after missing the deadline.」

（締切を逃して、今かなり立場が危うい）

