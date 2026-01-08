キハチ カフェのストロベリーフェア♡苺尽くしの贅沢スイーツが登場

苺が最もおいしい季節に合わせて、キハチ カフェから心ときめく「ストロベリーフェア」がスタートします。国産苺の甘酸っぱさを主役に、パフェやパイ、クレープ、ショートケーキまで多彩なラインアップが勢揃い。見た目にも華やかなスイーツは、日常のカフェタイムを少し特別な時間へと導いてくれます。苺好きにはたまらない、期間限定のご褒美フェアです♡

苺の魅力を堪能する華やかパフェ

フェアの中心となるのは、層ごとに異なる味わいが楽しめる「苺のパフェ」1,870円（税込）。

国産苺と苺アイス、フランボワーズ・マスカルポーネクリーム、白ワインジュレを重ね、カカオクランブルとプラリネの食感がアクセントに。

さらに日比谷シャンテ限定で登場するＮＥＷメニュー「あまおう苺のナポレオンパフェ」3,300円（税込）は、サクサクのパイ生地と濃厚バニラアイスを組み合わせた贅沢仕様。特別感あふれる一品です。

定番から季節限定まで苺スイーツ勢揃い

キハチのシグネチャー「KIHACHIのナポレオンパイ」1,760円（税込）は、14:00から数量限定で全店に登場。苺の甘酸っぱさとクリームのコク、パイの食感が絶妙なバランスです。

「苺のクレープバニラアイス添え」1,540円（税込）は、香ばしい自家製クレープが魅力。

「苺のショコラショートケーキバニラアイス添え」1,540円（税込）は、カカオのほろ苦さが苺の風味を引き立てます。※キハチ カフェ 名鉄百貨店本店のみ、販売期間が異なります。

苺づくしのアフタヌーンティー

数量限定で楽しめる「季節のAfternoon Tea Set」2,980円（税込）は、コーヒーまたは紅茶付き。苺のミニパフェやプリン・ア・ラ・モード、チーズケーキ、苺のクレープなど充実の内容です。

さらに「KIHACHIのナポレオンパイ」をフルサイズで味わえる＜KIHACHIのパイスペシャル＞は3,890円（税込）。予約不要で、気軽に優雅な苺時間が楽しめます。

苺が主役のときめく季節

旬の苺をふんだんに使ったキハチ カフェのストロベリーフェアは、甘酸っぱさと華やかさを同時に味わえる特別なイベント。

定番スイーツから新作パフェ、アフタヌーンティーまで、その日の気分で選べる楽しさも魅力です。

期間限定だからこそ、今だけの苺の美味しさを存分に堪能してみてください♪