富山湾の冬の味覚、寒ブリは不漁が続いていて今シーズン「ひみ寒ぶり宣言」は、まだ出ていません。

多くの観光客が訪れて需要が高まる中、関係者は豊漁と一日も早い宣言の発表を願っています。



あぶらののった肉厚の刺身に出汁にくぐらせたしゃぶしゃぶ。様々な料理が楽しめる「富山湾の王者」、「ひみ寒ぶり」。

例年、この「ひみ寒ぶり」を求めて全国から多くの客が氷見を訪れています。





しかし、今シーズンはブリの不漁が続いていて、まだ「ひみ寒ぶり宣言」は出ていません。水揚げ量が少ないため高値で取り引きされる状態が続いています。氷見市の観光拠点、ひみ番屋街の鮮魚店では。



◆鮮魚次郎屋 狩野次郎 店長

「宣言出る見通しもまったくなく… もう来シーズンこそは豊漁であってほしいですね」

去年11・12月の水揚げは例年の4割 見通し立たない「ひみ寒ぶり宣言」

けさ。氷見漁港には魚が並びましたが。



◆KNB 梅本晃弘 記者

「けさもブリは、水揚げはされていますがまとまった数とは言えない状況です」



水揚げではマグロが目立っていました。



氷見漁協によりますと、けさのブリの水揚げは102本。

去年11月からけさまでの水揚げは1万5000本余り。去年11月と12月の水揚げ量はおよそ80トンで例年の4割にとどまっているということです。



氷見では例年、水揚げされたブリの大きさや形、本数などから安定した出荷の見込みが立てば「ひみ寒ぶり宣言」が出されています。



これまで最も遅く宣言が出たのは1月6日で、過去には宣言が出なかった年もありました。



氷見漁業協同組合は、まとまった水揚げの動きが見られず、宣言の見通しについては何とも言えないとしています。

なぜ不漁？ 海水温の高さが原因か

なぜ、今シーズンはブリが不漁なのでしょうか。



ブリは、越冬や産卵のため、日本海北部から、比較的海水温が高い海域を通って南下します。県水産研究所によりますと、豊漁だった昨シーズンは、海水温が高い海域が沿岸部の近くだったため、富山湾に多くのブリが入りました。



しかし、今シーズンは、海水温が高い海域が沖合まで広がっているため、富山湾を通らずに南下している可能性があるということです。



県水産研究所は、1月はブリの漁がとくに盛んな時期で、今後、海水温の変化によっては富山湾に群れが入る可能性もあるとしています。



この状況に氷見の飲食店では。



◆番屋亭 山本貴弘 料理長

「いや、もう、一言でいうたら残念ですよね、寂しい限りです」



ひみ番屋街で氷見のブリを扱う「番屋亭」では、全国からの予約対応を最優先に、仕入れに限りのある上質なブリをやりくりしています。



刺身はひと切れ700円で、高い時には1200円になったこともあり、今シーズンはどんぶりの提供を見送る場合もあるということです。



◆番屋亭 山本貴弘 料理長

「（ひみ寒ぶりは）冬の、変な話、武器ですよね。上質なものを提供したいのでやっぱ値段は張りますよね。まあ無くて残念だ」

ふるさと納税の返礼品も打ち切りに

また、ひみ寒ぶりを氷見市のふるさと納税の返礼品としている氷見市は、去年12月中旬、返礼品メニューの予約を打ち切りました。



寒ぶり関連の返礼品は人気が高く、市は今後の動向を注視しています。



◆氷見市 菊地市長

「寒ぶり宣言が出ると、氷見、経済界も市民も元気になりますし、一日も早く寒ぶり宣言が出るようにという希望を毎日持っておりますので」



不漁が続き地域経済への影響も広がる中、関係者は先行きを案じています。