アリスの世界を満喫！もちふわ白うさぎが主役の冬限定アフタヌーンティーが大阪・梅田に登場
大阪・梅田にあるコンセプトレストラン「幻想の国のアリス」は、2025年12月1日〜2026年1月31日(土)の期間限定で、ウィンターアフタヌーンティー「アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き」を開催している。
【写真】白うさぎやブルーを基調にしたスイーツとセイボリーが三段スタンドにそろい、物語の世界観をそのまま楽しめるひと皿
■体も心もぽかぽかに。ティータイムとアリスの冒険物語
物語は白うさぎが、舞い落ちる雪に目を奪われるところから始まる。寒さに震える白うさぎのために、帽子屋マッドハッターが紅茶を淹れ、湯気とともにダージリンの香りが広がる。体は温まったものの、まだ足りないと感じた白うさぎに、アリスは「ワクワクとドキドキがあれば心までぽかぽかになる」と語りかける。そんな物語のひと幕を映し出すように、ティースタンドには白うさぎをモチーフにしたスイーツの数々が並び、冬の幻想的なティーパーティーが始まる。
■スイーツからドリンクまで、アリスの世界観を味わえるウィンターティーセット
スイーツの注目は、白うさぎをイメージした「ベリーチーズだいふく」。もちふわの食感と、ベリーの酸味、チーズのコクが重なり合うひと品だ。セイボリーも用意され、甘いものとのバランスも考えられている。
ドリンクはダージリンティーやコーヒー、各種ジュース、オリジナルティーソーダが飲み放題。追加料金で紅茶の種類を増やしたり、モクテルを楽しんだりすることもできる。
アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き
販売期間：2025年12月1日〜2026年1月31日(土)
提供時間：全日11時〜22時
価格：3500円
提供内容：
■料理
【スイーツ】
杏仁ムース〜drink me〜
アリスカラーマカロン〜eat me〜
アリスクッキー
レモンチーズムース
ホワイトフィナンシェ
白うさぎさんのベリーチーズだいふく
胡桃とホワイトチョコのスコーン
【セイボリー】
カプレーゼサンド
ジャーマンポテト
■飲み放題ドリンク
【ダージリンティー/コーヒー/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/アップルジュース/オリジナルティーソーダ】
＋500円で下記も飲み放題
【アールグレイ/アッサム/ピーチティー/メープルティー/アップルティー/ハーブティー各種/カフェオレ】
＋550円でモクテル1杯
【クランベリーとライムのシーブリーズ、フレッシュライムとハーブのモヒート、オレンジとフルーツのサワー、マンゴーとバジルのトロピカルスムージー、アリスカラーのブルーピニャコラーダ】
※1人〜利用可能
※写真は2人分の内容
※写真は一例
※季節、仕入れ状況により内容が異なることあり
■扉の向こうは別世界の「幻想の国のアリス」
店内は「不思議の国のアリス」の世界観を再現。大きな絵本の扉、ハートの女王をイメージしたオープンフロア、いかれ帽子屋の時計に囲まれたボックスシートなど、席ごとに異なる物語が広がる。阪急梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅からも徒歩5分とアクセスもよい。扉の向こうに広がる非日常の世界で、アリスの物語に浸る時間を楽しめる。
■店舗概要
幻想の国のアリス(げんそうのくにのありす)
■住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE1階
■アクセス：阪急線梅田駅徒歩1分、地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩3分、JR大阪駅徒歩5分
■TEL：06-6372-1860
■営業時間：ランチ11時〜14時／カフェ14時〜17時／ディナー17時〜22時
■定休日：施設休館日に準ずる
■席数：71席
非日常の空間で楽しむアフタヌーンティーは、自分へのご褒美にもぴったり。甘さと物語が溶け合うティータイムで、日常を少しだけ忘れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
【写真】白うさぎやブルーを基調にしたスイーツとセイボリーが三段スタンドにそろい、物語の世界観をそのまま楽しめるひと皿
■体も心もぽかぽかに。ティータイムとアリスの冒険物語
■スイーツからドリンクまで、アリスの世界観を味わえるウィンターティーセット
スイーツの注目は、白うさぎをイメージした「ベリーチーズだいふく」。もちふわの食感と、ベリーの酸味、チーズのコクが重なり合うひと品だ。セイボリーも用意され、甘いものとのバランスも考えられている。
ドリンクはダージリンティーやコーヒー、各種ジュース、オリジナルティーソーダが飲み放題。追加料金で紅茶の種類を増やしたり、モクテルを楽しんだりすることもできる。
アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き
販売期間：2025年12月1日〜2026年1月31日(土)
提供時間：全日11時〜22時
価格：3500円
提供内容：
■料理
【スイーツ】
杏仁ムース〜drink me〜
アリスカラーマカロン〜eat me〜
アリスクッキー
レモンチーズムース
ホワイトフィナンシェ
白うさぎさんのベリーチーズだいふく
胡桃とホワイトチョコのスコーン
【セイボリー】
カプレーゼサンド
ジャーマンポテト
■飲み放題ドリンク
【ダージリンティー/コーヒー/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/アップルジュース/オリジナルティーソーダ】
＋500円で下記も飲み放題
【アールグレイ/アッサム/ピーチティー/メープルティー/アップルティー/ハーブティー各種/カフェオレ】
＋550円でモクテル1杯
【クランベリーとライムのシーブリーズ、フレッシュライムとハーブのモヒート、オレンジとフルーツのサワー、マンゴーとバジルのトロピカルスムージー、アリスカラーのブルーピニャコラーダ】
※1人〜利用可能
※写真は2人分の内容
※写真は一例
※季節、仕入れ状況により内容が異なることあり
■扉の向こうは別世界の「幻想の国のアリス」
店内は「不思議の国のアリス」の世界観を再現。大きな絵本の扉、ハートの女王をイメージしたオープンフロア、いかれ帽子屋の時計に囲まれたボックスシートなど、席ごとに異なる物語が広がる。阪急梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅からも徒歩5分とアクセスもよい。扉の向こうに広がる非日常の世界で、アリスの物語に浸る時間を楽しめる。
■店舗概要
幻想の国のアリス(げんそうのくにのありす)
■住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE1階
■アクセス：阪急線梅田駅徒歩1分、地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩3分、JR大阪駅徒歩5分
■TEL：06-6372-1860
■営業時間：ランチ11時〜14時／カフェ14時〜17時／ディナー17時〜22時
■定休日：施設休館日に準ずる
■席数：71席
非日常の空間で楽しむアフタヌーンティーは、自分へのご褒美にもぴったり。甘さと物語が溶け合うティータイムで、日常を少しだけ忘れてみてはいかがだろうか。
※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。