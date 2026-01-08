大阪・梅田にあるコンセプトレストラン「幻想の国のアリス」は、2025年12月1日〜2026年1月31日(土)の期間限定で、ウィンターアフタヌーンティー「アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き」を開催している。

【写真】白うさぎやブルーを基調にしたスイーツとセイボリーが三段スタンドにそろい、物語の世界観をそのまま楽しめるひと皿

「幻想の国のアリス」で期間限定開催のウィンターアフタヌーンティー「アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き」


■体も心もぽかぽかに。ティータイムとアリスの冒険物語

物語は白うさぎが、舞い落ちる雪に目を奪われるところから始まる。寒さに震える白うさぎのために、帽子屋マッドハッターが紅茶を淹れ、湯気とともにダージリンの香りが広がる。体は温まったものの、まだ足りないと感じた白うさぎに、アリスは「ワクワクとドキドキがあれば心までぽかぽかになる」と語りかける。そんな物語のひと幕を映し出すように、ティースタンドには白うさぎをモチーフにしたスイーツの数々が並び、冬の幻想的なティーパーティーが始まる。

■スイーツからドリンクまで、アリスの世界観を味わえるウィンターティーセット

スイーツの注目は、白うさぎをイメージした「ベリーチーズだいふく」。もちふわの食感と、ベリーの酸味、チーズのコクが重なり合うひと品だ。セイボリーも用意され、甘いものとのバランスも考えられている。

ドリンクはダージリンティーやコーヒー、各種ジュース、オリジナルティーソーダが飲み放題。追加料金で紅茶の種類を増やしたり、モクテルを楽しんだりすることもできる。

アリスと白うさぎさんのウィンターパーティー☆飲み放題付き

販売期間：2025年12月1日〜2026年1月31日(土)

提供時間：全日11時〜22時

価格：3500円

提供内容：

■料理

【スイーツ】

杏仁ムース〜drink me〜

アリスカラーマカロン〜eat me〜

アリスクッキー

レモンチーズムース

ホワイトフィナンシェ

白うさぎさんのベリーチーズだいふく

胡桃とホワイトチョコのスコーン

【セイボリー】

カプレーゼサンド

ジャーマンポテト

■飲み放題ドリンク

【ダージリンティー/コーヒー/オレンジジュース/グレープフルーツジュース/アップルジュース/オリジナルティーソーダ】

＋500円で下記も飲み放題

【アールグレイ/アッサム/ピーチティー/メープルティー/アップルティー/ハーブティー各種/カフェオレ】

＋550円でモクテル1杯

【クランベリーとライムのシーブリーズ、フレッシュライムとハーブのモヒート、オレンジとフルーツのサワー、マンゴーとバジルのトロピカルスムージー、アリスカラーのブルーピニャコラーダ】

※1人〜利用可能

※写真は2人分の内容

※写真は一例

※季節、仕入れ状況により内容が異なることあり

白うさぎさんのベリーチーズだいふく


杏仁ムース〜drink me〜


レモンチーズムース


アリスカラーマカロン〜eat me〜／アリスクッキー


■扉の向こうは別世界の「幻想の国のアリス」

店内は「不思議の国のアリス」の世界観を再現。大きな絵本の扉、ハートの女王をイメージしたオープンフロア、いかれ帽子屋の時計に囲まれたボックスシートなど、席ごとに異なる物語が広がる。阪急梅田駅から徒歩1分、JR大阪駅からも徒歩5分とアクセスもよい。扉の向こうに広がる非日常の世界で、アリスの物語に浸る時間を楽しめる。

門番のトランプ兵たち


大きな絵本の扉


女王様の庭


アリスの夢。ひと席しかないVIP席


逆さ時計の部屋


トランプの迷宮


■店舗概要

幻想の国のアリス(げんそうのくにのありす)

■住所：大阪府大阪市北区芝田1-8-1 D.D.HOUSE1階

■アクセス：阪急線梅田駅徒歩1分、地下鉄御堂筋線梅田駅徒歩3分、JR大阪駅徒歩5分

■TEL：06-6372-1860

■営業時間：ランチ11時〜14時／カフェ14時〜17時／ディナー17時〜22時

■定休日：施設休館日に準ずる

■席数：71席

非日常の空間で楽しむアフタヌーンティーは、自分へのご褒美にもぴったり。甘さと物語が溶け合うティータイムで、日常を少しだけ忘れてみてはいかがだろうか。

※記事内に価格表示がある場合、特に注記等がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。