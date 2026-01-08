新婚の松井珠理奈、ボイメン・辻本達規との夫婦ショット公開！ 和装姿に「男前」「とってもお似合いの2人」
元SKE48でタレントの松井珠理奈さんは1月8日、自身のInstagramを更新。BOYS AND MEN・辻本達規さんとの夫婦ショットを公開しました。
【写真】松井珠理奈＆辻本達規の夫婦ショット
続けてメディアやファン、AKB48グループ関係者らへの感謝の言葉を述べ、さらに「大好きな地元東海地方を拠点に全国へ笑顔や元気をお届けできるよう活動していきたいという気持ちはこれからもずっと変わらないので応援していただけると嬉しいです!!」と、意気込みもつづりました。
投稿では、夫婦で和装に身を包んだ姿を公開。美男美女の夫婦ショットでとてもすてきです。
コメントでは、「おめでとう！末永くお幸せに」「結婚おめでとう。これからも変わらず応援するよ」「本当におめでとう。2人でずっと幸せでいてね」「笑顔の珠理奈が大好きです」「男前やし」「とってもお似合いの2人で羨ましい限りです」と、祝福の声が続出しました。
(文:橋酒 瑛麗瑠)
「おめでとう！末永くお幸せに」「この度 辻本達規さんと結婚致しました」と報告した松井さん。「今までどんな時でも味方でいてくれて応援してくれたファンの皆様、小さい頃からお世話になっているメディアの皆様には自分たちの言葉でお伝えしたくて結婚会見をさせていただく運びとなりました」と、7日に行われた結婚会見について言及しています。
団子を食べる姿を披露1日には新年のあいさつ投稿をしていた松井さん。自身が団子を食べるうれしそうな表情の写真も載せています。この投稿にも「ご結婚おめでとうございます！」との声が寄せられました。気になる人は、ぜひチェックしてみてくださいね。
