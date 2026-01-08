All About ニュース編集部は「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施。「ナンバープレートで地元愛を感じる愛知県の地名」ランキングで1位に選ばれたのは？

ナンバープレートに記された地名は、暮らしに自然に溶け込んだ地域の顔。愛知県にも、見ただけで地域性や人柄を連想させるような地名が多数あります。

All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる愛知県の地名」ランキングを紹介します！

2位：三河／46票

2位にランクインしたのは、三河です。碧南市、刈谷市、安城市など、西三河地域を対象に交付されています。

三河は県内三大河川の1つ・矢作川が流れ、八丁みそなどの地場産業も盛んな地域。2016年には新東名高速道路も開通し、広域交通網の中核を担っています。

回答者からは「名古屋方面の尾張とはまた違う文化のある三河。それをナンバーにすることに矜持を感じる」（40代女性／神奈川県）、「あの方言がかわいいから」（30代女性／三重県）といったコメントが寄せられています。

1位：名古屋／111票

1位にランクインしたのは、名古屋です。名古屋市や半田市、津島市など管轄地区は広範囲に渡ります。

車社会といわれ、自動車保有台数全国1位を誇る愛知県。県庁所在地でもある名古屋は、歴史ある街並みと最旬スポットが融合しており、「なごやめし」と呼ばれる独自の食文化も広がっています。

回答コメントでは「中部地方一番の都会だから」（50代男性／京都府）、「大きな都市で自慢になりそうだから」（20代女性／福岡県）、「地元のコミュニティが強い」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。

(文:くま なかこ)