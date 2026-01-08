ナンバープレートで地元愛を感じる「愛知県の地名」ランキング！ 「三河」を抑えた1位は？【2025年調査】
ナンバープレートに記された地名は、暮らしに自然に溶け込んだ地域の顔。愛知県にも、見ただけで地域性や人柄を連想させるような地名が多数あります。
All About ニュース編集部は11月25〜26日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に「地元愛を感じるナンバープレート」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその中から「ナンバープレートで地元愛を感じる愛知県の地名」ランキングを紹介します！
【8位までの全ランキング結果を見る】
三河は県内三大河川の1つ・矢作川が流れ、八丁みそなどの地場産業も盛んな地域。2016年には新東名高速道路も開通し、広域交通網の中核を担っています。
回答者からは「名古屋方面の尾張とはまた違う文化のある三河。それをナンバーにすることに矜持を感じる」（40代女性／神奈川県）、「あの方言がかわいいから」（30代女性／三重県）といったコメントが寄せられています。
車社会といわれ、自動車保有台数全国1位を誇る愛知県。県庁所在地でもある名古屋は、歴史ある街並みと最旬スポットが融合しており、「なごやめし」と呼ばれる独自の食文化も広がっています。
回答コメントでは「中部地方一番の都会だから」（50代男性／京都府）、「大きな都市で自慢になりそうだから」（20代女性／福岡県）、「地元のコミュニティが強い」（50代女性／東京都）などの声が集まりました。
※回答コメントは原文ママです
(文:くま なかこ)
