8日の県内は上空に寒気が流れ込んだ影響で荒れた天気となりました。10日からの3連休はより強い寒気が流れ込む影響で冬の嵐となり新潟市で予定されている「二十歳のつどい」を直撃するおそれも。影響を心配する声が上がっています。



雪が舞う8日朝の新潟市。強い風にあおられ傘をさすのもままならない人も。



8日の県内は冬型の気圧配置と上空に寒気が流れ込んだ影響で荒れた天気となりました。南魚沼市では視界が悪くなるほど雪が降りしきるなか除雪作業に追われる住民の姿がありました。





9日午後3時までに降る雪の量は、いずれも多いところで上越・中越の山沿いで70センチ、平地でも10センチなどと予想されています。〈除雪中の住民〉「これから寒波が来ると聞いているのでやれるときにやっておこうかな」気象台によりますと10日からの3連休は県内全域で警報級の暴風雪や高波となるおそれがあります。短時間で局地的に記録的な大雪をもたらすJPCZが発生する可能性もあるということです。そうしたなか連休中の11日に予定されているのが新潟市の「二十歳のつどい」です。朱鷺メッセを会場に約4000人が参加する見込みです。雪の上を慎重に歩く晴れ着姿の女性。県内の自治体では珍しく成人の日に合わせて行われる新潟市の式典。これまでも雪に見舞われることが多くありました。こちらは新潟市にある着物レンタル店です。式典を前に振袖の引き渡しの準備が行われていました。（日高リポート）「悪天候の中の式典ということで足元を守るこんな便利なグッズも用意されています」こうした草履カバーを用意しておけば雪やみぞれで路面状況が悪くても足袋や草履が汚れる心配がないといいます。〈遊楽市 店長代理 片桐明日香さん〉「どうしても新潟は雪が降ってしまうとだいぶ足元が歩きづらい かなと思うので、そういったときに会場まで来るところはブーツを履いてきていただいて（会場に）早めに来ていただけるとよりよいのかなと思います」連休を直撃するおそれがある冬の嵐。気象台は最新の気象情報を確認するよう呼びかけています。