ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは1月8日、自身のInstagramを更新。女装した姿を披露しました。（サムネイル画像出典：樽美酒研二さん公式Instagramより）

写真拡大

ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは1月8日、自身のInstagramを更新。女装した姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。

【写真】樽美酒研二の「いい女すぎる」女装ショット

「めちゃくちゃ美人さん」

樽美酒さんは3枚の写真を投稿。ピンク色のトップスとミニスカートにレース生地のカーディガンを合わせ、ガーリーな女装を披露しています。普段と同じ白塗りの顔ですが、ポニーテールのウィッグを被っており、とてもシュールです。1枚目には「最近気になるいい女」と書かれています。

ファンからは「いい女すぎる」「私もこの女気になってた！」「釘付けになっちゃった」「スタイル抜群」「美脚が羨ましい」などの声が寄せられました。

「ポニテのかわい子ちゃん登場」

2025年12月8日の投稿でも、同じ女装姿を披露した樽美酒さん。ミニスカートから見える脚の筋肉がすさまじいです。ファンからは「研二の女装大好きすぎるｗｗｗ」「ポニテのかわい子ちゃん登場」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
(文:堀井 ユウ)