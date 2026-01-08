「スタイル抜群」樽美酒研二、ミニスカ女装ショットにファン歓喜！「いい女すぎる」「美脚が羨ましい」
ゴールデンボンバーの樽美酒研二さんは1月8日、自身のInstagramを更新。女装した姿を披露し、ファンから歓喜の声が寄せられています。
【写真】樽美酒研二の「いい女すぎる」女装ショット
ファンからは「いい女すぎる」「私もこの女気になってた！」「釘付けになっちゃった」「スタイル抜群」「美脚が羨ましい」などの声が寄せられました。
(文:堀井 ユウ)
「めちゃくちゃ美人さん」樽美酒さんは3枚の写真を投稿。ピンク色のトップスとミニスカートにレース生地のカーディガンを合わせ、ガーリーな女装を披露しています。普段と同じ白塗りの顔ですが、ポニーテールのウィッグを被っており、とてもシュールです。1枚目には「最近気になるいい女」と書かれています。
「ポニテのかわい子ちゃん登場」2025年12月8日の投稿でも、同じ女装姿を披露した樽美酒さん。ミニスカートから見える脚の筋肉がすさまじいです。ファンからは「研二の女装大好きすぎるｗｗｗ」「ポニテのかわい子ちゃん登場」といった反響が寄せられました。今後の投稿にも期待したいですね。
