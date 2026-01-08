ディーゼル車に新エンジン搭載

トヨタは2026年1月6日、小型トラック「ダイナ（1.0tonシリーズ）」の一部改良を発表しました。



同日に発売しています。

ダイナは1959年に登場した小・中型トラックシリーズです。現行型は8代目で、日野の小・中型トラック「デュトロ」のOEM車となっています。2011年に2t積系モデルが先に登場し、2021年には追って1t積系モデルも8代目へとモデルチェンジしています。

今回実施された改良は、このうち1t積系モデルとなる1.0tonシリーズです。

改良ではパワーユニットを一新し、新型の3リッターディーゼルターボエンジン「3GD-FTV」型を採用しました。これにより最高出力144馬力・最大トルク300Nmを発揮し、力強い走行性能を実現しました。

組み合わせるトランスミッションは6速ATもしくは5速MTですが、このうち5速MTではギア比を最適化することで、燃費基準を達成しています。

なお、2リッターガソリンエンジンは今回の改良で変更はありません。

このほか、LEDデイライムランニングライトを全車に標準装備し、安全性を高めています。

ラインナップは多彩で、キャブは1列3人乗りのシングルキャブと2列6人乗りのダブルキャブの2タイプ、荷台高はジャストローとフラット荷台のフルジャストローの2タイプを設定。

駆動方式はガソリンエンジン車とディーゼルエンジン車ともに2WDと4WDを用意しています。

なお、ガソリンエンジンのジャストロー（シングルキャブ／ダブルキャブ）は普通免許で運転することが可能です。

グレードはシンプルな「Eパッケージ」、カラードバンパーなどを装備する「標準仕様」、メッキバンパーやメッキグリル、上級シートやフロアのカーペット張りなどを施したデラックスタイプ「Gパッケージ」の3種となっています。

新ダイナ 一部改良モデルの価格（消費税込）は331万9800円から660万円です。

今回の改良では、バンやリフト車などの完成特装車シリーズ「TECS」においてもベース車ど同様の改良を行ったほか、冷凍車とアルミバンSにLEDのルームランプを採用。冷凍車（1ナンバークラス）とアルミバンSにはLEDのサイドマーカーランプを採用しています。