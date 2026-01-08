『ズートピア2』の期間限定「パックンチョ」がプライズに！ ブランケットやキーチェーンを展開
ディズニー映画『ズートピア2』デザインの「パックンチョ」を再現したプライズが、1月9日（金）から、アミューズメント施設「モーリーファンタジー」や「PALO」、オンラインクレーンゲーム「モーリーオンライン」などで順次展開される。
【写真】中身もかわいい！ 気になるブランケットのデザイン
■「パックンチョ」をリアルに再現
今回展開されるのは、期間限定パッケージデザインの「パックンチョ」をモチーフにした「ズートピア2 パックンチョケース付きブランケット」と「ズートピア2 パックンチョフィギュアキーチェーン」の2種類。
「ズートピア2 パックンチョケース付きブランケット」は、ジュディやニックが描かれた「パックンチョ」を施した縦約70cm×横約90cmのブランケット。期間限定パッケージを再現したケースに収納することができる。
一方「ズートピア2 パックンチョフィギュアキーチェーン」は、『ズートピア2』のキャラクターを印刷した「パックンチョ」がリアルに再現されたフィギュアキーチェーン全34種で、期間限定パッケージのアクリルプレートも付いている。
