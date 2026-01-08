2Ç¯Á°¥é¥¤¥À¡¼ÇÐÍ¥¤È·ëº§¡¢Àè·îÇ¥¿±È¯É½¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ëà¤Õ¤Ã¤¯¤é¤ªÊ¢á¥·¥ç¥Ã¥È¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡ÖÌµÍý¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¤ÎÀ¼
¥í¥ó¥°¥³¡¼¥È»Ñ¤Ç¤ä¤µ¤·¤¯¼ê¤ò¡Ä
¡¡¥â¥Ç¥ë¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤ÎÆ£ÅÄ¥Ë¥³¥ë(27)¤¬¸ø³«¤·¤¿à¹¬¤»¥·¥ç¥Ã¥Èá¤¬ÏÃÂê¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ºòÇ¯12·î11Æü¤ËÉ×¤ÇÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§(32)¤ÈÏ¢Ì¾¤Ç¡¢Âè1»ÒÇ¥¿±¤È½Õº¢¤Î½Ð»ºÍ½Äê¤òÈ¯É½¤·¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¡£
¡¡Æ±12·îËö¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¥º¤Ç°Â»ºµ§´ê¤ËË¬¤ì¤¿ÍÍ»Ò¤ò¤ªÊ¢¤Ë¤ä¤µ¤·¤¯¼ê¤òÅö¤Æ¤ë¼Ì¿¿¤òÅº¤¨¤ÆÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö5¥ö·î¤ÎØü¤ÎÆü¤Ë¹Ô¤¤¿¤«¤Ã¤¿¤±¤ÉÈ¯É½Á°¤Ê»ö¤â¤¢¤ê ¹Ô¤¯¤Î¤ä¤á¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÇÃÙ¤áÃÙ¤á¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¤¬¡¡¿åÅ·µÜ¤Ë¤ä¤Ã¤È°Â»ºµ§´ê¤Ë¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¹¬¤»¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö¤ß¤ó¤Ê³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤Þ¤¹¡¡ÌµÍý¤·¤Þ¤»¤ó¤è¤¦¤Ë¡×¡Ö¹¬¤»¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£¡¡Æ£ÅÄ¤Ï2023Ç¯8·î¤Ë¡Ö²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥É¥é¥¤¥Ö¡×(¥Æ¥ì¥ÓÄ«Æü¡¢2014Ç¯)¤Ç²¾ÌÌ¥é¥¤¥À¡¼¥Þ¥Ã¥ÏÌò¤ò±é¤¸¤¿ÇÐÍ¥¤Î°ðÍÕÍ§¤ÈÌó3Ç¯´Ö¤Î¸òºÝ¤ò·Ð¤Æ·ëº§¤·¤¿¡£