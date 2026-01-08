【1月のムーンアクション】1月19日は山羊座の新月、月の満ち欠けに合わせた毎日のメソッドをお伝えします

――夜ごと姿を変える月は、私たちの潜在意識に影響を与えています。月の満ち欠け（月齢）に合わせて暮らすことで、より豊かな生活になります。月のリズムを上手に使って、ステキな1カ月を過ごしましょう！

■1月のムーンアクションは？

1月の満月のことを、ネイティブアメリカンはWolf Moon（狼月）と呼んでいました。日本では初日の出を神聖なものと考え、その美しい姿を拝むと一年間健康で過ごせるといわれています。

また、子供たちのお楽しみは何といってもお年玉。かつてはお金でなくお餅でした。お正月に飾る鏡餅は、年神様の依り代であったため、その魂が宿っていると考えられていました。その鏡餅を家長が歳神様の代理として家族に分け与えたのがお年玉の始まりだそうです。門松などのお飾りはしなくても、鏡餅を飾って、お雑煮を食べて、歳神様のパワーを体の中に取り込みましょう。

メソッドは毎日の習慣にするとさらに効果的ですが、1日にそんなにいくつもやろうとすると嫌になってしまうので、少しずつ生活に取り入れていくのがオススメです。

※月齢とは？

新月の日を0として、その月が何日目の月かあらわす日数のこと。月の周期は約29.8日なので、月齢は0〜29となる。

■1月11日〜20日

11日（月齢22.1・下弦）……童心に帰るとラッキー。子供の頃に読んだ本を読んでみて。

12日（月齢22.1）……時間を大切に。待ち合わせは5分前を心がけて。

13日（月齢23.1）……金運上昇。思いがけずお年玉をもらえそう！

14日（月齢24.1）……新年会にいい日。新しい友達ができそう。

15日（月齢25.1）……意外なところから救いの手が差し伸べられそう。 甘えてOK。

16日（月齢26.1）……神社やお寺に初もうでを。願い事は欲張らずひとつに。

17日（月齢27.1）…… 天体観測しましょう。プラネタリウムに行くのも賛成。

18日（月齢28.1）……星座の名前を覚えるとラッキー。星の神話も読むとためになります。

19日（月齢0.3・新月）……一日に何度も鏡を見て身だしなみチェックを。値札つけてない？

20日（月齢1.3）……新しいことを始めるのにいい日。わがままなくらいでOK。

今年の干支は「午（うま）」です。午の字に木へんをつけると、「杵（キ）」という字で、逆らうという意味を持ちます。

「子」を一番真上の北の位置とする「午」は、その反対の南の位置。植物でいえば開ききってこれから枯れようとしているところ。陰と陽のちょうど境目にあって、陰陽のパワーがちょうど逆らい合っているというところからきた言葉です。

午に馬があてられたのは、太陽神をのせて馬が大空を駆け抜けていく明るい陽のイメージだからだそうです。馬のごとく、2026年が明るい年になるといいですね。

（小泉茉莉花）

