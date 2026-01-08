「バチェラー5」高須賀佑紀＆元「K-1」王者・木村“フィリップ”ミノル、結婚発表 直筆美文字の絵馬も公開
【モデルプレス＝2026/01/08】格闘家の木村“フィリップ”ミノル（32）が7日、Instagramを更新。Amazon制作の婚活サバイバル番組「バチェラー・ジャパン」シーズン5に出演していた美容室経営者・ボディビルダーの高須賀佑紀との結婚を発表した。
【写真】「バチェラー5」参加美女＆格闘家夫、直筆美文字の絵馬
木村は「突然ですがお付き合いしてた高須賀佑紀さんと結婚しました」と報告し「とても明るく素敵な方で一緒に居て自分らしさや自信をまた取り戻す事が出来ました いつもたくさん愛をくれてこんな自分をサポートしていただき心から感謝してます ずっと側に居たい人に出逢えてとても幸せです」と高須賀への思いをつづった。
「これからは家族の為に命を懸けて戦い続け一生守り抜く覚悟で居ます まだまだ本当に未熟な自分ですが共に成長していくので暖かく見守っていただけたら幸いです」と呼びかけ「これからも命より重たい夢を持ちぶれる事なくまっすぐ突き進んで行きます 押忍」と意気込んだ。
高須賀は愛媛県出身で、2023年配信の「バチェラー・ジャパン」シーズン5に参加。現在は美容サロンを経営しながらボディビルダーとしても活動し、IFBB（国際ボディビル連盟）のFit Modelカテゴリで日本人で初めてプロ認定を受けた。
木村容疑者は、1999年9月9日生まれ、ブラジル出身。2010年に格闘家としてデビュー。2011年にはMA日本ライト級新人王、新人王MVPを獲得した。「K-1」「RIZIN」などさまざまな大会に出場し、第3代K-1 WORLD GPスーパー・ウェルター級王者、第6代Krushウェルター級王者の経歴を持つ。（modelpress編集部）
◆「バチェラー5」高須賀佑紀＆木村“フィリップ”ミノルが結婚
◆「バチェラー5」高須賀佑紀＆木村“フィリップ”ミノルプロフィール
