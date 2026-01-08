『おはよう朝日です』エレクトーン奏者がイメチェン 番組初登場から1年で雰囲気ガラリ「かっこいい」「誰かとおもうたワ！」
ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金 前5：00 ※関西ローカル）の公式インスタグラムが8日に更新され、エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿が公開された。
【写真】『おはよう朝日です』エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿
番組公式は「イメチェンしたてほやほやの憲伸くん 少し照れながら撮らせてくれました」と近影を紹介。「前髪が変わると大きくイメージが変わりますよね あすの憲伸くんの髪型もご注目ください」と呼びかけた。
『おはよう朝日です』のエレクトーン演奏は番組名物で、多田は2025年1月から演奏者の1人として出演している。1年後にイメチェンとなった。
ファンからは「かっこいい」「めっちゃ、似合ってる」「誰かとおもうたワ！」など、多数の声が寄せられている。
