　ABCテレビ『おはよう朝日です』（月〜金　前5：00　※関西ローカル）の公式インスタグラムが8日に更新され、エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿が公開された。

【写真】『おはよう朝日です』エレクトーンのお兄さん・多田憲伸のイメチェン姿

　番組公式は「イメチェンしたてほやほやの憲伸くん　少し照れながら撮らせてくれました」と近影を紹介。「前髪が変わると大きくイメージが変わりますよね　あすの憲伸くんの髪型もご注目ください」と呼びかけた。

　『おはよう朝日です』のエレクトーン演奏は番組名物で、多田は2025年1月から演奏者の1人として出演している。1年後にイメチェンとなった。

　ファンからは「かっこいい」「めっちゃ、似合ってる」「誰かとおもうたワ！」など、多数の声が寄せられている。