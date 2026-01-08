¡Ú °¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß ¡Û¤Þ¤¿¤â°®¼ê²ñ¤Ë0¿Í¡Ö³§ÍÍ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤É¤¦¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤ÎÊÖ¿®¤Ëà¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®á
¥Þ¥ë¥Á¥¿¥ì¥ó¥È¤Î°¤ÇÈ¤ß¤Ê¤ß¤µ¤ó¤¬¼«¿È¤ÎX¤òÄÌ¤¸¤Æ¡¢¤Þ¤¿¤â ¡È°®¼ê²ñ0¿Í¡É ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤È¤òÅÁ¤¨¡¢¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£
°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤ÎÅÙ¤Ï¹ë²Ú¤Ê°®¼ê²ñ²ñ¾ì¤òÍÑ°Õ¤·¤ÆÄº¤¤¤¿¤Ë¤â¤«¤«¤ï¤é¤º¡×¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¤ò1¿Í¤â¸Æ¤Ö¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ºËÜÅö¤Ë¿½¤·Ìõ¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È¥Ñ¥Á¥ó¥³¥Û¡¼¥ë¤Ë¸þ¤±¼Õºá¤Î¥³¥á¥ó¥È¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¼Ì¿¿¤Ç¤Ï¡¢¥Û¡¼¥ë¤Îº¸³°Â¦¤ÎÁë¤Ë¶á¤¤¡¢2¿ÍÎó¤¬ÁÈ¤á¤½¤¦¤Ê¤Û¤É¤ÎÉý¤ÎºÙÄ¹¤¤¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤½¤Î±ü¤ÎÆÍ¤Åö¤¿¤ê¤Î¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤Ë¤Ý¤Ä¤ó¤È°¤ÇÈ¤µ¤ó¤¬ºÂ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤Æ¼è¤ì¤Þ¤¹¡£°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤â¤¦¤³¤ì¤«¤é°®¼ê²ñ¤ËÊÂ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¿Í¤òÁý¤ä¤¹¤Ë¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤«Ê¬¤«¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¡Ö³§ÍÍ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤ò¤É¤¦¤«¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ÈËÜ²»¤òÅÇÏª¡£
¤¹¤ë¤È¡ÖÄ«6:30¤Þ¤Ç¤ËÏ¢Íí¤¯¤ì¤¿¤é¹Ô¤¯¤µ¤«¤¤¤Ê¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤¬Íè¤Æ¡¢°¤ÇÈ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤¨¡¢¤Ê¤Ë¤½¤ì¡¢¤¹¤¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ò¶õ¤±¤ë¤ÈÆþ¤ê¤ä¤¹¤¤¤«¤â¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡Ö¤Ê¤ë¤Û¤É!!¡¡°µÇ÷´¶¤¢¤ë¤ï¤Í!!¡¡¤¢¤ê¤¬¤È¤¦!!¡×¤ÈÊÖ¿®¡£¤½¤·¤Æ¡ÖÂÔ¤Ä¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¼«¤é1Âæ1Âæ²ö¤ë¡×¤È¤¤¤¦¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ë¤Ï¡ÖÂÔ¤Ã¤Æ¤Á¤ã¥À¥á¤Ê¤Î¤Í!!¡×¤ÈÊÖ¿®¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢°¤ÇÈ¤µ¤ó¼«¿È¤â¤³¤Î¾ì¤òà¥Õ¥¡¥ó¤È¤Î¸òÎ®á¤È¤·¤Æ¡¢Á°¸þ¤¤Ê»ÑÀª¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÃ´Åö¡§·ÝÇ½¾ðÊó¥¹¥Æ¡¼¥·¥ç¥ó¡Û
