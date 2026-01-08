

エブリィでは今月、今年にかける挑戦者をシリーズでお伝えします。

きょうは上市町出身で、サッカーJ1アビスパ福岡に所属する碓井聖生選手です。



去年はカターレからの移籍直後にゴールを決め、存在感を示しましたがけがをするなど悔しさも味わいました。J1で成長を続ける碓井選手に、夢と富山への思いを聞きました。



J1・アビスパ福岡に所属する上市町出身の24歳、碓井聖生選手。今シーズンも契約を更新し、さらなる飛躍を目指します。今年の目標を聞きました。





カターレ富山J２昇格の立役者 去年、シーズン途中でJ１福岡へ

◆J1・アビスパ福岡 碓井聖生選手「フォワードとしては2桁得点っていうところで、あとは自分の中では得点王っていうのを狙ってます」

富山第一高校出身の碓井選手。高校時代はインターハイで準優勝を経験、全国高校サッカー選手権でも得点を決めるなど富山第一のエースとして活躍しました。

去年6月まではカターレ富山に所属していました。おととしのJ3からJ2への昇格プレーオフ決勝では値千金のゴールを決め、J2復帰の立役者となりました。



クラブを代表するストライカーとして活躍する中、去年、シーズン途中でJ1・福岡に移籍しました。



◆碓井聖生選手

「順位も順位だったので少し悩みましたけど、自分に問いかけてみたら、やっぱりよりレベルの高いところでサッカーしたいっていう思いがあったのでアビスパ福岡に移籍することを決めました」



【2025年6月 県総合運動公園での移籍セレモニー】

「本当にこの約2年間は苦しい2年間でもあり、昨年はファン、サポーターの皆さんとJ2に昇格できて本当に幸せでした。たくさん活躍して、皆さんの耳に碓井聖生の名前が届くように頑張っていきたいです。富山県、カターレ、ファンサポーターのみんなが大好きです。ありがとうございました」

移籍後初戦でJ1初ゴールも… 不完全燃焼の昨シーズン

多くのサポーターの声援を受けJ1のピッチに立った碓井選手。

移籍後初出場で初先発。さらに、J1初ゴールを決めました。



【2025年6月21日 新潟戦後】

「勝ちました～！ 初めまして富山から来ました碓井聖生です」

「みなさんと最高のスタジアムで得点を決めることができてよかったです」



強い存在感を示した碓井選手。しかしその後、8月に負傷し、およそ2か月にわたり戦線離脱を余儀なくされました。



◆碓井聖生選手

「移籍直後、すぐゴール決めれて、ここで波に乗っていけると思ったときに、少し怪我をしてしまったので。怪我が治ったら、チームのために得点を取りたいと思ってたんですけど、なかなか取れずに、この1年は悔しい、不完全燃焼っていう感じでした」



去年6月に福岡へ移籍してからJ1で11試合に出場し、3得点。

J1でのプレーを通じて成長を感じている点は。



◆碓井聖生選手

「まずは（ボールを）収める能力だったりその動き出しのタイミング、よりゴールを狙うようになりました。技術面ではより質を上げていかないといけないので自主練習を大事にしてます」

「目標はワールドカップ優勝」結果で富山に恩返しを誓う

去年、J2残留争いが最終盤までもつれ込む中、粘り強く戦い抜いた古巣・カターレの動向をずっと気にしていたという碓井選手。



◆碓井聖生選手

「いや本当にホッとしたというか、安心しましたし、次の日に僕試合あったので刺激を受けたというか。自分も点取ってやろうって思いましたけど、点取れなかったので本当に悔しかったです」

「快く出してくれたチームには感謝してますし、出してもらったからには自分はプレーでより結果に出さないといけないので、そういった意味では刺激は受けてます」



ことしはワールドカップイヤー。日本代表入りを目指す碓井選手の今後の目標は。



◆碓井聖生選手

「目標はワールドカップ優勝です。次のワールドカップまでっていうのはありますし、自分としては夢にしている舞台なので、自分が得点を取って日本を盛り上げてワールドカップ優勝できたらなという思いで書きました」

「現段階では上田綺世選手がフォワードやってて、収める能力だったり、シュートの能力っていうのはずば抜けてると思うので、それを超えるためには、日頃の練習からそういったことを意識して、プラスアルファ、自分の長所を出せればいいかなと思います」



富山のファンへのメッセージです。



◆碓井聖生選手

「いつもたくさんの応援ありがとうございます。福岡に移籍して、ベスト電器スタジアムに富山から足を運んでくれることは本当に嬉しいですし、自分の頑張る糧になるので、笑顔で返せるようにこれからも頑張っていきたいと思います。これからも応援よろしくお願いします」