『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「維新の議員“国保逃れ”疑惑 兵庫県内の地方議員4人」についてお伝えします。

◇

日本維新の会 吉村洋文代表

「一生懸命真面目に働いて国保を納めている方が多くいらっしゃる中で“国保逃れ”のような脱法行為は絶対に許されないと思っておりますので。“国保逃れ”のような実態があれば厳しく処分していきます」

日本維新の会・吉村代表が厳しい言葉を述べたのは、いわゆる「国保逃れ」疑惑。

維新は、兵庫県内の地方議員4人が社会保険の制度をめぐり脱法的な行為があったと明らかにしました。

疑惑をめぐり、維新は会見で陳謝。

日本維新の会 中司宏幹事長

「社会保険について改革しようとするところで、現在、政策的に進める中、自分たちだけが保険料を下げるための悪質と言わざるを得ないところに手を染めていた議員がいたことについて、党内でもかなり大きな問題となっており、大変厳しいと思っていますし、世の中にお騒がせしたことは申し訳ないと思っています」

収入に応じて決まる保険料。維新の議員4人は、一般社団法人「栄響連盟」の理事に就くことで国民保険料の支払いを免れ、議員報酬よりも著しく低額な役員報酬を基準とした社会保険料しか支払っていなかったということです。

一方、維新は「組織的な関与を示すものはなかった」と説明。

「社会保険料の引き下げ」を看板政策として掲げる中、疑惑で揺れる維新。他にも関わった議員がいないか、引き続き実態について調査するとしています。