山梨県、山林火災で自衛隊に災害派遣要請
2026年1月8日 19時33分
共同通信
　山梨県は8日、上野原市の浅山で発生した山林火災を受け、自衛隊に災害派遣を要請した。