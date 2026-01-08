彼氏のためにキレイになろうと努力するのはいいことですが、度を超えてしまうのは危険。いつしか彼氏に洗脳されて、正しい判断ができなくなることもあるでしょう。そういうときは友達や家族などの、客観視してくれる人に相談するのが一番です。

今回は、彼氏の洗脳から解放された話をご紹介いたします。

痩せてれば誰でもいい

「エリートでイケメンの彼氏に釣り合うために、毎日食事制限をして太らないように気をつけていました。彼氏は『太った女はただのだらしない人間』が口癖だから、嫌われないようにしていたんです。

そんなある日、私が体調を崩してデートをドタキャンしたのですが、彼氏は『なんだよ、せっかく予定空けておいたのに』『でも体調回復するために、栄養とりすぎて太るのとかナシだからな』と言ってきました。さすがにこの言葉に私も違和感を抱きましたが、彼氏に見合う女でいるためには、絶対に太っちゃいけないと思っていたのですが……。

このことを久しぶりに会った友達に話すと、『エリートでもイケメンでもこの男は最低だよ』『彼女が体調を崩してるのに、ダイエットを強要する人だよ』『痩せててキレイな人なら誰でもいいんだと思う』『彼女をブランド物のバッグみたいに考えてるんだよ』と言われて、ハッと気づきました。たしかに彼氏に嫌われないように、無理をしてダイエットをするなんておかしいですよね。彼氏への気持ちが一気に冷めて、その後別れることができました」（体験者：20代 女性・会社員／回答時期：2025年10月）

▽ 女性のことをぞんざいに扱う男性と付き合っていても、幸せな恋はできません。そのことに気づかせてくれた友達には感謝ですね。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。