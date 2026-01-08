ちゃんみな、“盛り盛り”の韓国結婚式に不満爆発!?「私の渾身のドレス見えるかっ！」

藤本美貴＆横澤夏子がMCを務める家事育児特化型バラエティ『夫が寝たあとに』。

1月6日（火）の同番組では、ちゃんみなが登場した新春2時間スペシャルの未公開トークが放送された。

自身の結婚式では、派手さを好む韓国式の演出とのギャップに苦労したようで…。

【映像】美しさに横澤夏子が声を失った、バージンロードを歩くちゃんみな

1歳の女の子を育てるちゃんみなは、韓国人アーティストである夫と2025年11月に韓国で挙げた結婚式の裏話を披露。

当時SNSで話題となった挙式の写真が番組で紹介されると、横澤と藤本は「すっごいかっこよかった」「韓国ドラマの結婚式よね？これ」とため息をつく。

しかし実際はそこまで辿り着くのが大変だったようで、当初のプランはちゃんみなにとっては納得のいかないものだったそう。

「私、ライブ演出もしてるんで」と結婚式の演出にも自ら加わったちゃんみなは、「シンプルにしたくて、引き算にめっちゃこだわった」と振り返る。ドレスについても、「（当初のプランでは）結構盛り盛りだったんですよ。ドレスはレースなんですけど、『ちゃんみなにはビジューをつけたい』とキラキラにされたんですけど、全部取った」と明かした。

式場内の装飾にもこだわったというちゃんみな。「韓国って派手にする文化あるんで、バージンロードが開いたときに花が目の前まであった」そうだが、「私の渾身のドレス見えるか！ってなって、全部はけさせてもらった」という。

そうして行われた挙式の写真が紹介されると、あまりの美しさに横澤は思わず「うわー！」と声を上げる。藤本も「確かにシンプルだけど、ウェディングドレスがすごい素敵だから（映える）」と感心していた。