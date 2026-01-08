±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ºÇÂç19ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¡ÄÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤òÂà¤±¤Æ½à·è¾¡¿Ê½Ð
¡¡1·î8Æü¤Ë¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¤Ç¡ÖÂè101²óÅ·¹ÄÇÕ Á´ÆüËÜ¥Ð¥¹¥±¥Ã¥È¥Üー¥ëÁª¼ê¸¢Âç²ñ¡×¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¥é¥¦¥ó¥É½à¡¹·è¾¡¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹¤¬ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¡£
¡¡Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï½øÈ×¤«¤éÀéÍÕJ¤ÎÌÔ¹¶¤ò¼õ¤±¡¢»Ä¤ê3Ê¬37ÉÃ¤Î»þÅÀ¤Ç2－15¡£¥¢¥¤¥¶¥Ã¥¯¡¦¥Õ¥©¥È¥¥¤äÈæ¹¾Åç¿µ¡¢ó£À¿»Ê¤¬ÆÀÅÀ¤ò½Å¤Í¤¿¤¬¡¢15ÅÀ¤Î¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤òÇØÉé¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè2¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï³«»Ï¤«¤é¥Õ¥©¥È¥¥¡¢¾®ÀîÆØÌé¡¢À±Àî³«À»¤ÎÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤Ç6ÅÀº¹¤Þ¤ÇÆùÇö¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢ºÆ¤Ó2¥±¥¿ÅÀº¹¤ò¤Ä¤±¤é¤ì¡¢29－40¤Ç¥Ïー¥Õ¥¿¥¤¥à¤ËÆÍÆþ¤·¤¿¡£
¡¡D.J¡¦¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬1¿Í¤Ç12ÆÀÅÀ¤Î³èÌö¤ò¸«¤»¤¿Âè3¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï¡¢¥®¥ã¥Ó¥ó¡¦¥¨¥É¥ïー¥º¡¢Èæ¹¾Åç¡¢¥Õ¥©¥È¥¥¤â²ÃÀª¡£Áê¼ê¤ò12ÆÀÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢3ÅÀº¹¤Þ¤ÇµÍ¤á´ó¤Ã¤¿¡£
¡¡Âè4¥¯¥©ー¥¿ー¤Ï4ÅÀ¥Ó¥Ï¥¤¥ó¥É¤Ç·Þ¤¨¤¿³«»Ï1Ê¬38ÉÃ¤«¤é¾®Àî¡¢±óÆ£Í´Î¼¡¢¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬3Ï¢Â³¤Ç3¥Ý¥¤¥ó¥È¥·¥åー¥È¤òÄÀ¤á¤ë¤È¡¢»Ä¤ê3Ê¬17ÉÃ¤«¤é¾®Àî¤¬2Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤òµÏ¿¡£Ìó7Ê¬´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÌµÆÀÅÀ¤òÍ¿¤¨¤º¡¢°ìµ¤¤Ë»î¹ç¤ò¤Ò¤Ã¤¯¤êÊÖ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¸å¤ÏÀéÍÕJ¤ÎÄÉ¤¤¾å¤²¤ò¿¶¤ê¤¤ê¡¢71－66¤Ç¾¡Íø¡£Âè1¥¯¥©ー¥¿ー¤ÎºÇÂç19ÅÀº¹¤òµÕÅ¾¤·¡¢½à·è¾¡¿Ê½Ð¤ò·è¤á¤¿¡£
¡¡±§ÅÔµÜ¤Ï¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬5ËÜ¤Î3¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò´Þ¤à22ÆÀÅÀ¡£¥Õ¥©¥È¥¥¤È¾®Àî¤¬13ÆÀÅÀ¤ÇÂ³¤¡¢Èæ¹¾Åç¤Ï7¥¢¥·¥¹¥È¡¢¥¨¥É¥ïー¥º¤Ï12¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÈÆÀÅÀ°Ê³°¤Ç¤Î¹×¸¥¤¬¸÷¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢±§ÅÔµÜ¤Ï10Æü¤Î½à·è¾¡¤ÇÎ°µå¥´ー¥ë¥Ç¥ó¥¥ó¥°¥¹vs¥·ー¥Ûー¥¹»°²Ï¤Î¾¡¼Ô¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¢£»î¹ç·ë²Ì
±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 71－66 ÀéÍÕ¥¸¥§¥Ã¥Ä¡Ê¡÷¹ñÎ©Âå¡¹ÌÚ¶¥µ»¾ì Âè°ìÂÎ°é´Û¡Ë
±§ÅÔ¡Ã10¡Ã19¡Ã20¡Ã22¡Ã¡á71
ÀéÍÕ¡Ã25¡Ã15¡Ã12¡Ã14¡Ã¡á66
¡ÚÆ°²è¡Û¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤¬Âè4¥¯¥©ー¥¿ー½ªÈ×¤Ë¥¹¥Æ¥£ー¥ë¤«¤é¥À¥ó¥¯ßÚÎö
1/8(ÌÚ) Å·¹ÄÇÕ ½à¡¹·è¾¡
»î¹ç½ªÎ»
¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ 71 - 66 ÀéÍÕJ
#7 ¾®Àî¤È#9 ±óÆ£¤¬3P¥·¥åー¥È¤ò·è¤á¤Æ¡¢56-54¤È½é¤á¤Æ¥êー¥É¤òÃ¥¤¦¡£
Ç´¤ê¶¯¤¯¼é¤Ã¤Æ¼ºÅÀ¤òÍÞ¤¨¤ë¤È¡¢#25 ¥Ë¥åー¥Ó¥ë¤Î3P¥·¥åー¥È¡¢#7 ¾®Àî¤¬Ï¢Â³ÆÀÅÀ¤·¡¢63-54¤È¥êー¥É¤ò¹¤²¤ë¡£
ÀéÍÕJ¤ËÏ¢Â³ÆÀÅÀ¤òµö¤¹¤â¡¢#25¡Ä pic.twitter.com/tjpODsjdRZ
- ±§ÅÔµÜ¥Ö¥ì¥Ã¥¯¥¹ / UTSUNOMIYA BREX (@utsunomiyabrex) January 8, 2026