½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤Ë¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·î¤òµá·º¡¡½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ïµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤ë¡Ú²¬»³¡Û
²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤Ê¤É¤Ç¡¢ÄÌ¹ÔÃæ¤Î½÷À¤Ë¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¾®³Ø¹»¤Î¸µ¿¦°÷¤ÎÃË¤ÎºÛÈ½¤Ç¤¹¡£½é¸øÈ½¤ÇÃË¤Ï¡¢µ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¤Þ¤·¤¿¡£
ÉÔÆ±°Õ¤ï¤¤¤»¤Ä¤Îºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¡¢²¬»³»ÔÎ©¤Î¾®³Ø¹»¤Î¸µÍÑÌ³°÷¤ÎÃË¡Ê33¡Ë¤Ç¤¹¡£µ¯ÁÊ¾õ¤Ê¤É¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï¡¢ºòÇ¯8·î¡¢²¬»³»ÔÆâ¤ÎÏ©¾å¤ÇÌÌ¼±¤Î¤Ê¤¤½÷À¤ËÂÐ¤·¤Æ¡¢Ãå°á¤Î¾å¤«¤éÂÎ¤ò¿¨¤ê¡¢¤µ¤é¤ËÉÕ¶á¤Î¥Ó¥ë¤ËÏ¢¤ì¹þ¤ó¤Ç½÷À¤Î²¼È¾¿È¤ò¿¨¤ë¤Ê¤É¤ï¤¤¤»¤Ä¤Ê¹Ô°Ù¤ò¤·¤¿ºá¤ËÌä¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤¤ç¤¦¡Ê8Æü¡Ë¤Î½é¸øÈ½¤Ç³ÀÆâÈï¹ð¤Ï¡Ö´Ö°ã¤¤¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤Èµ¯ÁÊÆâÍÆ¤òÇ§¤á¡¢¡ÖÈï³²¼Ô¤Ë¶ì¤·¤¤»×¤¤¤ò¤µ¤»¤Æ¿½¤·Ìõ¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¤Ç¤·¤¿¡×¤È½Ò¤Ù¤Þ¤·¤¿¡£¸¡»¡Â¦¤Ï¡¢ÂçÃÀ¤«¤ÄÈÜÎô¶Ë¤Þ¤ê¤Ê¤¤¤Ê¤É¤È¤·¤Æ¡¢¹´¶Ø·º2Ç¯6¤«·î¤òµá·º¡£
°ìÊý¡¢ÊÛ¸îÂ¦¤Ï¡¢¼Ò²ñÅªÀ©ºÛ¤ò¼õ¤±¿¼¤¯È¿¾Ê¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¼¹¹ÔÍ±Í½ÉÕ¤¤ÎÈ½·è¤òµá¤á¤Þ¤·¤¿¡£È½·è¤Ïº£·î23Æü¤Ë¸À¤¤ÅÏ¤µ¤ì¤ëÍ½Äê¤Ç¤¹¡£