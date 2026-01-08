SHINeeのMINHOが、3年9カ月ぶりとなる日本ソロ曲「Sunkissed」「Flawless」を、2月25日に配信リリースする。

「Sunkissed」は、眩しい日差しに向かって走り出すような自由な躍動感と、大切な人と過ごす時間の中で、いつの間にか日常が温かく染まっていく瞬間を描いた楽曲。肌寒い季節だからこそ、人とのつながりや安らぎがより深く心に伝わり、誰かと共にいることで生まれる、心の中の“陽だまり”のような温かさを感じることができる作品に仕上がっている。

一方、「Flawless」は、“完璧じゃなくても、美しい”というメッセージを、静かに、そして力強く響かせる一曲となっている。

さらにこの2曲は、1月10日、11日に横浜BUNTAIで開催する『2026 BEST CHOI's MINHO「Our Movie」in JAPAN』にて初パフォーマンスが予定されており、リリース前に初めて新曲を聴くことができる機会となる。現在、チケットが先着にて一般受付中だ。

（文＝リアルサウンド編集部）