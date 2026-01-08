千葉GK鈴木椋大が契約更新「共に歩みを進めていきましょう!」
ジェフユナイテッド千葉は8日、GK鈴木椋大との契約更新を発表した。鈴木は昨季のJ2リーグで5試合に出場していた。
鈴木はクラブを通じ、「明けましておめでとうございます!2026シーズンも、ジェフの一員としてプレーすることになりました。2025シーズン、目標であったJ1昇格を成し遂げられたのは、ファン・サポーターの皆様をはじめ、クラブに関わる全員が一つになって戦い抜いた結果だと確信しています。2026シーズンは、より高いレベルでの挑戦になると思いますが、これまで築いてきたジェフの歴史を背負い、前を向いて力強く、共に歩みを進めていきましょう!自分自身も、これまで以上の成長を求めて頑張ります!来シーズンも、熱いご声援をよろしくお願いします。WIN BY ALL!」とコメントしている。
