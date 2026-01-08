MAZZEL 2ndアルバム『Banquet』リリース決定！グループ初となる全国アリーナツアーの開催も発表

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

MAZZELが、4月8日に2ndアルバム『Banquet』をリリースする。

■ユニット曲「HERO SUIT」の8人バージョンも

今作は、日本テレビ 10月期ドラマ『セラピーゲーム』エンディングテーマとして起用され大ヒット中の「Only You」や、最高難易度のダンスにチャレンジした楽曲「J.O.K.E.R.」「DANGER」など2024年リリースの1stアルバム『Parade』以降にリリースされた楽曲に加え、アルバムのための新曲6曲を加えた14曲をラインナップ。

MAZZELらしいカラフルさが詰まった楽曲の数々を収録し、高いダンススキルと表現力を兼ね揃えたMAZZELのさらなる進化への期待が高まる作品となっている。また、2025年にリリースされた1st EP『Royal Straight Flush』に収録されていたユニット曲「HERO SUIT」をあらにレコーディング。フェスでのみ披露されていたMAZZEL8人での特別バージョンで収録される。

今作は通常盤、初回限定盤、UNIVERSAL MUSIC STORE盤、MUZEUM盤の全4形態で発売。初回限定盤は、2025年にリリースした「Only You」のMVとそのビハインド映像、新曲のMVが収録予定。

UNIVERSAL MUSIC STORE盤は、2025年9月に出演した『ROCK IN JAPAN FESTIVAL 2025』のパフォーマンス映像を収録。MUZEUM盤は、約18センチ四方のEPサイズで、MUSIC TOUCHおよびメンバーセレクト可能なアクリルスタンドもセットになった豪華仕様。さらに、大人気YouTubeコンテンツから「MAZZEL ROOM #まぜべや」の特別編の映像も収録される。

また、グループとして初となる全国アリーナツアー『MAZZEL 1st ARENA TOUR 2026 “Shall we hit the Banquet?”』の開催が決定。東京・兵庫・愛知・福岡の4都市（9公演）で開催される。チケット最速先行受付は、MAZZEオフィシャルファンクラブ「MUZEUM」およびBMSGオンラインサロン「B-Town＜Architect＞」にて実施中。詳細はオフィシャルサイトでチェックしよう。

■リリース情報

2026.04.08 ON SALE

ALBUM『Banquet』

