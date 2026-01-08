「“おはよう”がたくさん聞こえる学校に」県内の小・中学校と高校で始業式 3学期がスタート
県内ほとんどの公立の小・中学校と高校で始業式が行われ3学期が始まりました。子どもたちは久しぶりに会う友達と冬休みの思い出話に花を咲かせていました。
鹿児島市の原良小学校では約860人の児童が体育館に集まり始業式が行われました。式では新屋公彦校長が「3学期はそれぞれ学年の締めくくりの学期。4月に立てた目標に向かって残り3か月を頑張ってほしい」とあいさつしました。
(児童代表・6年林佑真さん)
「きょうから3学期。僕たち6年生にとって残りの小学校生活は52日です。僕はこの52日間であいさつをたくさんの人にしたい。卒業までに原良小学校を日本一の挨拶をする”おはようが”たくさん聞こえる学校にしたい」
教室に戻った子どもたちは、冬休みの思い出話に花を咲かせました。
(児童)
「ディズニーランドに行った。楽しかった」
(児童)
「お年玉いっぱいもらった」
(児童)
「おばあちゃんやおじいちゃんの家に行ったり、家でゆっくりした」
(児童)
「Qお年玉は？もらった。Qどうする？未来のために貯金」
子どもたちは、新たな目標を胸に3学期をスタートさせました。
一方、3月に閉校する桜島の桜洲小学校でも始業式が行われ全校児童40人あまりが集まりました。
（川元瀬翔さん（2年））
「この学校は、3月までなので友達と沢山思い出をつくりたいです」
（中島希望さん（4年））
「桜洲小学校は3月25日で閉校します。あまり学校のみんなで遊ぶことがないので、最後はみんなで遊びつくしたいです」
4月には桜島の8つの小中学校が統合し、鹿児島市内初の9年制の義務教育学校「桜島学校」が開校します。
大重 守校長は「桜洲小で過ごす最後の学期です。心も体も元気に過ごしてください」と呼びかけました。
（児童）
「みんなと楽しく遊んで楽しい思い出を作りたい」
「卒業式まであと少ししかないので中学生に向けて勉強とか準備していきたい」
桜洲小学校で過ごす最後の学期が始まりました。