「わぁぁ！」一方通行を逆走する自転車を間一髪で回避…と思ったら自転車男が戻ってきて突然キック　車体に大きな傷　東京・調布市

家族5人で初詣に向かっていたドライバーが目撃したのは、正月気分を吹き飛ばす“恐怖の瞬間”です。

現場は、正月の三が日だけ一部一方通行となる、東京・調布市の道路。

車の影から現れたのは、“逆走”状態で向かってくる、赤いパーカーを着た自転車の男です。

さらに、手元にあるのはスマートフォン。

「ながらスマホ」で運転しています。

間一髪、接触は回避。

しかし、“事態は思わぬ方向”へと向かいます。

自転車は、一度通り過ぎたかと思いきや、こちらをジッと見つめ、ぐるりとUターン。

すると、体を左右に揺らし、立ちこぎをしながら急接近。

車へと近づいたついた次の瞬間、狙いを定め思いっきりキック。

体をよろめかせながらも再び自転車にまたがると、その場から立ち去っていったのです。

ドライバー：

あ然です。「えっ何!?」みたいな。（初詣に行く際）来年からこのことを思い出すかもと思うと嫌な気分になります。怒りしかない。出てきてほしいそれだけです。

男が行為に及んだ理由は分かっていませんが、愛車には傷が付きました。

突然の出来事にドライバーは初詣を中断。

警視庁が、器物損壊の疑いで逃げた男の行方を追っています。