ホロライブ・桃鈴ねね、多忙で配信頻度が下がることを報告 ファンからは心配や労いの声多数「ホンマに無理せず休んで欲しい」
「ホロライブ」所属のVTuber・桃鈴ねねさんが、8日までにエックスを更新。1月は多忙などにより配信頻度が少なくなることをファンへ報告した。
【写真】ファンから多くの心配と労いが集まった桃鈴ねねさんの“報告”
ホロライブ5期生のねねさんは、6日に「【お知らせ】」と題したポストを投稿。「1月はお仕事や各種提出物、引越し作業が重なっており、少し余裕がない状況です。そのため、1月中の配信については『できたらラッキー』くらいの気持ちで待ってもらえると嬉しいです」とし、配信の頻度が下がることを報告。
さらに、体調面に不安があるそうで「マネちゃんとも相談しましたが体調も崩し気味なため、無理をせずしっかり休息を取らせていただきます。心配をかけてしまってごめんね。いつもありがとう。少しの間待っててね」ともつづられていた。
配信が見られなくなるのは残念だが、丁寧に状況を説明してくれたねねさんへは「ホンマに無理せず休んで欲しい」「無理せずゆっくり進めてもろて！ねねちの配信待ってるよ〜」「ねねちが無理せずに休む判断してくれて良かった！」「ねねちの体調とかが第一だと思うから全然OK！」など、心配と労いの声が多数寄せられている。
引用：「桃鈴ねね」エックス（＠momosuzunene）
