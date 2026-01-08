高石あかりの晴れ着　※「高石あかり」インスタグラム

　連続テレビ小説『ばけばけ』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）でヒロインを務める女優の高石あかりが7日、自身のインスタグラムを更新。晴れ着姿を披露し、ファンから絶賛の声が寄せられた。

　高石は投稿で、「今年もエイベックス晴れ着お披露目会にて事務所の方々と一緒に新年のご挨拶をすることができました。ありがとうございます！」と報告。「ちなみに年女です　本年もよろしくお願いします！」とつづった。

　写真は、エイベックス・マネジメント・エージェンシーに所属するタレントによる『2026新春晴れ着お披露目会』で撮影されたもの。黒を基調に華やかな花柄があしらわれた振袖に身を包み、落ち着いた表情を見せている。

　この投稿に、ファンからは「とっても美しい」「可愛すぎる」「振袖がお似合いです」といった声が相次いで寄せられている。

※高石あかりの「高」は正式には「はしごだか」

※高石あかりの「高」は正式には「はしごだか」