橋本環奈、撮影現場で「ずっと食べてます」 ラーメン完食シーンも「本当に全部飲んでる」
橋本環奈が主演を務めるドラマ『ヤンドク！』の記者会見が8日、都内にて開催。共演者の悩みに答えるコーナーで、自身の体型維持について語る場面があった。
【写真】橋本環奈、お肌ツヤツヤ！
本作は、高校を退学した元ヤンキー娘が、親友の事故死をきっかけに猛勉強を経て脳神経外科医となり、病気に苦しむ患者に真剣に寄り添いながら、旧態依然とした医療現場をパワフルに改革していく医療エンターテインメント作品。荒れくれていた元ヤンキーが脳神経外科医になるというストーリーはフィクションのようだが、ある病院の脳神経外科に勤める実在の女性医師をモデルにしており、彼女の半生を基にしたオリジナルストーリーとなっている。
同記者会見には、橋本のほかに共演者の向井理、宮世琉弥、音尾琢真、馬場徹、薄幸（納言）、許豊凡（INI）、吉田鋼太郎も出席。橋本演じる主人公・田上湖音波は“ヤンキーマインドでどんな難題にも立ち向かっていく”という設定なことから、会見内で橋本が共演者たちの悩みを聞いていくことに。
許は、撮影現場にたくさんの差し入れが用意されているのだが「合間に食べると匂いだったり、歯に詰まることを心配してしまう。食べるタイミングがわからない」と相談。それに対し、向井から「食べるタイミングを一番気にしていない人」と言われた橋本は、「私はずっと食べています。お菓子じゃなくて麺類を」と明かし、その様子を現場でずっと見ている薄は「劇中でもラーメンを飲み干すシーンがあるのですが、本当に全部飲んでいるんですよ！」と驚きをあらわにする。
「本当に彼女はずっとラーメンを食べている」と同じく橋本の現場での様子を語った馬場は、「それだけ食べていても太りにくくする工夫は？」と質問するのだが、橋本は「工夫……？」とあまり気にしていないというような表情。「私は空腹が苦手で、お腹が空きそうだと思ったら食べるんですよ。だから空腹時間が少ないかもしれない」など、橋本なりに思い当たることを話すのだが、音尾から「何も考えずに食べているんだろうね」と笑われていた。
そんな橋本に「脳の中を覗いてみたい人は誰？」という質問が飛ぶと、向井の名前を挙げる。「難しいセリフが多いのですが、向井さんが沼にハマったり言えなくなる瞬間を見たことがない。ビックリするくらいのスピードでツラツラ言うんですよ。（ドラマの撮影と）舞台との掛け持ちだったのに、頭の切り替えがすごい。脳みその詰まり方がすごいんだと思います」と尊敬の念をあらわにしていた。
ドラマ『ヤンドク！』は、フジテレビ系にて1月12日より毎週月曜21時放送（初回30分拡大）。
