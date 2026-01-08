タレントの堀ちえみさんが2026年1月7日にブログを更新し、年末年始に見舞われた身体の不調により、病院で治療を受けたことを報告した。

「大掃除でも結構ダメージを受けて、あとは移動とか」

堀さんは6日に「身体がガタガタでした」と題したブログエントリーを公開し、

「年末年始で身体ガタガタでした 大掃除でも結構ダメージを受けて、あとは移動とか諸々。何かに夢中になって、集中しているうちに、同じ姿勢が多くなり...固まってしまい、痛みが出たりしていた」

と不調を明かしていた。「それでも私は痛みに鈍感だし、痛みに強いからやってしまうんですよ。他に目が行かなくなるから、夢中になっているその時は気づかないし気にならない ダメだね〜」と自省するとともに、整体に行って楽になったとしている。

7日には通院を報告しており、「久々に仙骨硬膜外ブロック注射を受ける」というエントリーで、「先日の整体で随分と良くなりましたが、まだまだ痛みはあり不安です。久しぶりに仙骨硬膜外ブロック注射を受けました」と伝えた。ブロック注射は、痛みを感じる神経周辺に局所麻酔薬を打つ治療法として知られる。その後については、

「痛かったけど...腰の痛みに比べたら、大丈夫です。我慢できますね！今回は久々に辛い腰痛でしたので、本当に有り難いブロック注射です」

などと説明し、「やはり手術は最終手段。それでも私の場合には、やらないに越したことはないと、これが先生の見解です。私もそれに納得しています」と述べる場面もあった。