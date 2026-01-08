女優の屋比久知奈、唯月ふうかが８日、川崎市内のＳＵＰＥＲＮＯＶＡ ＫＡＷＡＳＡＫＩでダブル主演するミュージカル「白爪草」（２２日まで）の初日を迎えた。

２０２０年に世界初の全キャストＶＴｕｂｅｒで上映された同名映画を原作にした心理サスペンス。音楽と芝居がぶつかり合う二人ミュージカルとして世界初演となる。２人は双子を演じる。

初日を迎えた屋比久は「劇場入りして、セット、照明、音響、映像、衣裳、ヘアメイク…と作品を作るピースたちが一気に埋まっていくのを体感して、これまで感じていた以上のワクワクとドキドキを感じています。ふうかとの繊細な二人ミュージカルですが、観に来てくださるお客さまとの濃密な時間にもなりそうです」と期待。「心理サスペンスと謳（うた）われてはおりますが、気軽に、新感覚ミュージカルを体験しに来ていただけたらうれしいです。お待ちしております！」と呼びかけた。

唯月は「カンパニーの皆さんと試行錯誤しながら、毎日魂込めてここまで頑張ってきました！！ついに、ついに開幕します。新感覚のミュージカル、お客様がどんな感情になって頂けるのか、どんな風に届くのか、とても気になりますし正直怖さもあります」と複雑な心境を吐露。それでも「自分を信じて、未知の世界へ思いっきり飛び込みますので、この想（おも）いを受け取っていただけたらうれしいです。大きな愛で包んでくれる屋比久知奈ちゃんとの時間を楽しみながら、エネルギー全開で頑張ります！！」と意気込んだ。