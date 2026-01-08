「小物バッグに直入れ」な人へ！【セリア】小さめでちょうどいい♡「キャラポーチ」

バッグの中で鍵やリップが迷子になる……という人は、今回紹介する【セリア】の小さめポーチを使ってみて。可愛らしいディズニーキャラやサンリオキャラの絵柄をあしらったポーチは、バッグに入っているだけで気分が上がりそうです。

チャームにしても可愛いミニポーチ

【セリア】「オーロラマルチポーチ」\110（税込）

ふしぎの国のアリスに登場する、ヤングオイスターがデザインされたミニポーチ。透け感のあるオーロラカラーで存在感があり、シンプルバッグのアクセントにもなりそうです。背面はスナップボタン式でガバッと開きます。フラットタイプなので、常備薬やヘアゴムを入れるほか、小銭入れとしても使えそう。

持つだけで気分まで上がりそうなキャラポーチ

【セリア】「ミニポーチ」\110（税込）

手のひらに収まるサイズ感の舟形ポーチ。マチがあるので、イヤホンや目薬、シュシュなどを入れておくのにぴったり。キティちゃんの顔が散りばめられたデザインと、キュートな配色がポイントです。キャラアイテムながらも主張しすぎないデザインで、大人女性も使いやすそう。バッグに忍ばせておけば、手に取った瞬間に気分が上がるかも。

