清春が1月12日より、新たな情報発信拠点となるオフィシャルYouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』を開設する。毎週月曜日18:00に更新される予定だ。

『おきるねるきよはる』では、これまでベールに包まれていた“起床から就寝まで(おきる・ねる)”のリアルな日常や美学を解禁。私生活や思考、かねてより造詣の深いファッションについて明かされるほか、古着マニアとしての一面や日常の過ごし方など、57歳となった清春の生き様が発信される。

『おきるねるきよはる』のチャンネルコンセプトは、単なるエンタメ動画にとどまらない、57歳を迎えた清春の生き様を切り取るVLOG・ドキュメントバラエティ。独自の美学に裏付けされたファッション、愛用品、食へのこだわりなど、年齢を重ねても枯れることのないカッコよさの秘訣を公開していくとのこと。同世代の男性にとって新たなバイブルとなるような、カリスマミュージシャンの裏側を発信するチャンネルを目指して開設された。

開設早々の第2回配信(1月19日18時公開予定)では、自身のYouTubeチャンネル登録者数が約164万人(2025年12月時点)を誇る、お笑いコンビさらば青春の光の森田哲矢をゲストに迎えて行われる。ロック界のカリスマとお笑い界の風雲児の両者は2024年のバラエティ番組共演で意気投合。異色の組み合わせが、YouTubeならではのリラックスした空気感の中でどのような化学反応を起こすのか。テレビでは見られない“素の会話”が届けられる。

以下に、清春からのメッセージをお届けしたい。

◆ ◆ ◆

「ロックミュージシャンとしての清春を長年好きでいてくれるディープなファンの皆様へは勿論、40代50代になってもきちんとしたおじさんになれなかった、もしくはこれから他の視聴者と共に同世代に追いついていこうと思える同性の皆さんに向けた有り余る暇を潰せるような楽しくもあり、かなり今更ではありますがこの年齢になった自分の素の面を知ってもらえるような動画にしたいですー。」

──清春

◆ ◆ ◆

関連リンク

◆清春 オフィシャルYouTubeチャンネル『おきるねるきよはる』

◆清春 オフィシャルサイト

◆清春 オフィシャルX

◆清春 オフィシャルInstagram

◆清春 オフィシャルYouTubeチャンネル

◆清春 オフィシャルウェブストア

◆黒夢 オフィシャルサイト

◆黒夢 オフィシャルX

◆黒夢 オフィシャルグッズストア