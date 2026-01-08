お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が地震に遭遇した家族旅行ショットを公開した。

野々村さんは８日までに自身のインスタグラムを更新。「鳥取〜島根旅行中にまさかの地震！ チェックアウト前に温泉に入って上がった瞬間、大きな揺れ。びっくりしたけど、家族も無事で感謝です。写真は到着した日の鳥取砂丘（地震はこの翌朝）」と記し、夫の川谷との仲良し夫婦ショットをアップ。

「鳥取も島根も美味しいものと良い温泉がたくさんあって最高でした」とつづった。 続けての更新では、「今年のお正月旅行は、出雲大社に行きたいという長女のリクエストで、鳥取から島根へと蟹と温泉づくしの旅に決定。見事な２０２６年富士山を見ながら鳥取へ 砂丘でラクダちゃんのあとは車で少し走って見事な松葉ガニづくしのランチ」「島根で食べたお正月懐石も割子蕎麦も出雲ぜんざいもお刺身も野菜もお肉もお米もお餅も たくさん食べて全部美味しかった！！ 温泉と日本料理づくしの日本のお正月最高」と報告した。

これらの投稿には、「無事で何よりです」「素敵すぎる」「素敵なご夫婦」などのコメントが寄せられた。

野々村さんは、２００２年に後輩芸人だった川谷と結婚し、娘２人をもうけた。