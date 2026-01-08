＜SATANIC CARNIVAL ’26＞が6月6日(土)および7日(日)の2日間、千葉・幕張メッセ国際展示場で開催されることが発表となった。2026年は幕張メッセ9-11ホールが大規模改修のため、会場が1-3ホールに変更となる。

それに伴って発表された会場レイアウトは、大きな1フロアに3ステージが設けられたもの。告知画像には、“ステージ構成・イベントレイアウトがガラリと変更、大きな1フロアで3ステージ、2日間で総勢40バンドが出演。よりハードによりカオティックなSATANIC CARNIVALをお楽しみに！”と記されている。なお、“9−11ホールにいずれ戻るので、期間限定、ある意味レアってヤツです”とのことだ。

＜SATANIC CARNIVAL＞は2014年にパンク、ラウドロック、ハードコアの新たなシーンのフェスとしてPIZZA OF DEATH RECORDSが立ち上げたもの。2026年もシーンを支えてきたつわものや、これからのシーンを支えるであろう若手が一堂に会する予定だ。

■＜SATANIC CARNIVAL ’26＞

6月6日(土) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

6月7日(日) 千葉・幕張メッセ国際展示場1-3ホール

※詳細は1月下旬発表予定

