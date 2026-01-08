芸能事務所クリエイティブオフィスキューは８日、ジャンルレスな新しい才能と魅力を開拓する次世代のエンターテインメントプロジェクト「ＣＵＥｒａｔｉｏｎ」が企画する新たなイベント「ＣＵＥｒａｔｉｏｎ ｔｈｅ ＬＩＶＥ ＃００１（キュレーション ザ ライブ）」を、２月１５日に札幌の「ｃｕｂｅ ｇａｒｄｅｎ」で開催することを発表した。

初回は数々のバトルでその名をとどろかせるラッパーの「脱走（ダッソウ）」と、高いライミング力とワードセンスが人気で「戦極ＭＣバトル３５章 ２ｏｎ２ ＴＡＧ ｔｏｕｒｎａｍｅｎｔ ＪＡＰＡＮ」では脱走とともに王者に輝いた「杏地（アンジ）」。

バイオリン×ドラムというスタイルで注目を集め、ＳＮＳ総フォロワー数１００万人を突破し国内外で人気急上昇中の「Ｒｅｓｏｎａｎｃｅ（レゾナンス）」。「ＲＩＳＩＮＧ ＳＵＮ ＲＯＣＫ ＦＥＳＴＩＶＡＬ ２０２５」でＲＩＳＩＮＧ★ＳＴＡＲに選出されたスリーピースロックバンド「でかくてまるい。」。注目の新人シンガーソングライター「ａｉｎ．（アイン）」が出演する。

チケットは３０００円（＋１ドリンクオーダー）で、「ＬｉｖｅＰｏｃｋｅｔ」で発売中。