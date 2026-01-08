ビーケージャパンホールディングス（東京都千代田区）が展開する「バーガーキング」が、人気シリーズ「マッシュルームワッパー」の冬の新作となる「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」を1月9日から期間限定で発売します。

【画像】厚み、えぐっ！ コチラが”期間限定の期間限定”マッシュルームワッパーです！！ うまそ！

「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー」は、直火焼きの100％ビーフパティに、ローストした2種類のマッシュルームとエリンギ、ブナシメジの4種のキノコと、レタス、トマト、オニオンを重ねたバーガー。サワークリームとオニオンペーストに、オレガノ、タイム、セロリシードの3種のハーブを使用した、まろやかでコクのある「特製サワークリームオニオンソース」、マヨソースがトッピングされています。価格は単品840円（以下、税込み）、セット1140円。

さらに、直火焼きの100％ビーフパティを2枚に増量した「ウィンタースペシャル ダブルマッシュルームワッパー」（単品1190円、セット1490円）、手頃なサイズの「ウィンタースペシャル マッシュルームワッパー Jr.」（単品540円、セット840円）も販売されます。

各セットには「フレンチフライ（S）」と「ドリンク（M）」が付きます。

また、「プレミアムペッパーマヨソース」がトッピングされた、「マッシュルームワッパー」「ダブルマッシュルームワッパー」「マッシュルームワッパー Jr.」も期間限定で引き続き販売されるとのことです。