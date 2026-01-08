素手でかきまぜ“ミルクティー”レモンも素手で絞り…店側「女性店員が動画アクセス数を稼ごうとした」と説明し女性店員を解雇　中国

1月5日に中国のSNSに投稿された動画。

女性店員が笑みを浮かべながら、素手でミルクティーを作る様子がネット上で拡散し、批判が噴出している。

左手を容器に突っ込み…

1分22秒ほどの動画は、女性店員が素手で氷を割り、容器に入れる場面から始まる。

その後、スライスされたレモンとみられるものを素手で絞り、容器の中へ…。

そこにミルクを流し込むと、左手を容器に突っ込み、かき混ぜ始めた。

この動画が撮影されたのは、中国全土で7000店舗以上を展開しているミルクティー専門店「覇王茶姫（チャジ―）」の福建省にある店舗。

動画は、さらに続く。

素手で絞ったオレンジのスライスを容器に入れ、ミルクを注ぐと、再び容器に手を突っ込んでかき混ぜる。

そして動画は、女性店員の笑い声とともに終わった。

店側「女性店員がアクセス数を稼ごうとした」

不適切な行為を捉えた動画の拡散を受け、店側は問題を事実と認めた上で、調査内容を公式SNSで報告、謝罪した。

「当該の店舗を無期限営業停止の処分にした」

「食品安全に関する規定に違反したとして女性店員を解雇した」

問題の女性店員は、なぜこのような行為に及んだのか？

その理由について店側は、「女性店員が動画のアクセス数を稼ごうとした」と説明。

その上で問題の行為があったのは閉店間際のことで、使われたのは廃棄する食材だったなどとしている。

また、動画内で作られたミルクティーはその場で廃棄され、販売はされなかったという。

（「イット！」 1月8日放送より）