きょうの県内は、雪の降る一日となりました。冬型の気圧配置となり上空には寒気が流れ込んでいます。



県内は各地で雪が降り、特に山間部で積雪が増えています。

午後5時の積雪は、富山市で2センチ、砺波市で5センチ、猪谷では37センチとなっています。また、日付が変わってから気温は下がり、富山市や高岡市で1度前後と厳しい寒さとなりました。あす朝までの降雪量は、多い所で平野部が5センチ、山間部が15センチです。雪は、あす朝には止みそうです。



あす午前9時の予想天気図です。いったん冬型の気圧配置が緩み、天気は回復に向かいます。

昼前からは晴れ間が広がる見込みです。



心配なのがあさってからの3連休です。

上空1500メートルの寒気の予想を見ていきましょう。



県内の平野部で雪を降らせるマイナス8度以下のピンク色の寒気に注目してください。



あすの午前中には抜けて連休初日の土曜日は、12度まで気温が上がります。



11日日曜日の午前中に再び強い寒気が流入し、12日月曜日まで強弱を繰り返しながら居座ります。

荒れた天気になりそうで暴風や大雪警報などが発表される可能性が中程度あります。



一方、当初の予想より早く12日午後から寒気が抜けるので、連休明けの13日火曜日は雪は降らない見込みです。



その後の週末は大学入学共通テストがあり、受験生は雪が降らないか心配しているはずです。



最新の寒気の予想で雪が降るかどうかを見ると、初日の17日土曜日の朝は降っても雨ですが、その後、寒気が南下して雪に変わりそうです。

2日目、18日日曜日の朝には寒気は抜けていますが、降った雪の程度によっては交通機関が乱れる恐れがあります。



予報が変わる可能性もありますので、最新情報を確認してください。