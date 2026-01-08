内田理央「これがすごく大好き」保湿と塗り心地◎！愛用のマットカラーリップ

内田理央さんが、自身のYoutubeチャンネルに『【ｱｯﾌﾟﾃﾞｰﾄ 】What's in my bag??最近のバッグ事情を全部見せｯ』の動画を投稿。バッグの中身を公開しながら、愛用品も紹介してくれました！中には美容系のアイテムも。

■リップカラー

動画で紹介されたのがこちら！

BANILA CO/シアーベルベット ベール ティント PP03 フィグモーブ 1,900円（編集部調べ）

ふんわりとした発色と保湿力が叶うマット系リップカラー！

内田さんはこちらについて「マットなのに乾燥しなくて使いやすくて」とコメントしながら紹介！

続けて「秋冬っぽいこういうマットな質感のリップが作れます」と秋冬のメイクに似合う発色だとも語っていました。

また、塗り心地についても「粉みたいな、サラッとしてるんですよ」「保湿はあるのにサラッとしてて」と軽い質感とうるおいのバランスにも言及！

最後に「私はこれがすごく大好きです」とお気に入りの様子を見せていました！

■投稿もチェック

動画内では、そのほかのバッグの中身も紹介！様々な愛用品を見せてくれていますので、ぜひチェックしてみてくださいね。