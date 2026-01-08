STARGLOWが、1月21日のデビューへ向けたティザー映像シリーズ『STARGLOW IS COMING』の完結編を公開した。

1月3日より連日公開された本シリーズは、メンバーそれぞれにフォーカスしたユニークな演出の映像に。本日公開された完結編では、デビューという夢の舞台に向けてついにその一歩を踏み出す彼らの姿が映し出されている。

さらに、デビュー当日となる1月21日には、デビューシングル『Star Wish』リリース記念イベントの開催も決定した。本イベントは都内某所にて開催予定となっており、当日はデビュー曲「Star Wish」を初披露する予定だ。イベントの詳細や参加方法については、後日STARGLOWオフィシャルファンクラブにて発表予定とのことだ。

なおSTARGLOWは、デビューシングルを携え、1月31日、2月1日に横浜BUNTAIでの初となる単独イベント『STARGLOW DEBUT SHOWCASE「Wish upon a star」』の開催も控えている。

（文＝リアルサウンド編集部）