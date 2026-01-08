「よりプレーしやすくなった」佐野航大が語るNEC好調の要因と自身の変化。覚醒した同僚の日本人FWには「とてもポテンシャルが高い」【インタビュー】
佐野航大、小川航基、塩貝健人の日本人３選手を擁するエールディビジのNECは、今季のリーグ戦17節を終えて、８勝５分４敗の４位。好調のチームで今季ここまでのリーグ戦全試合にフル出場している佐野は、際立つ存在感を放っており、中盤で攻守に渡ってチームを支える替えの利かない存在だ。
そんな22歳は今季の自身のパフォーマンスについて、「今シーズンは監督が代わって、戦術も昨年に比べてガラッと変化しました。すごくアグレッシブで攻撃的なサッカーなので、自分としてはよりプレーしやすくなっています」と話す。
11月に行なわれた第12節のフローニンヘン戦（２−０）では待望の今季初得点。敵陣ペナルティエリア手前の左寄りでパスを受けると、ドリブルで相手２人を抜き去り、左足を一閃。鋭いグラウンダーのシュートをゴール右隅に突き刺して先制点を奪ってみせた。その鮮やかな一撃には手応えを口にした。
「今シーズン、全然ゴールを決められていなかったなかで、最近は少し高めのポジションをやれるようになってきて、よりスプリントしてボックス内に入っていくことだとか、ゴール前まで上がっていくことを考えています。その意識が結ばれたゴールだと思いますし、トラップした瞬間から自分でシュートを打つことしか考えていませんでした」
また、上位争いを繰り広げているNECの好調の要因をこう分析する。
「切り替えを速くすることや球際の戦いに負けないこと、スプリントすることなど基本的なところを全員が徹底できているのがチームの強みになっていると思いますし、交代選手に流れを変えられる選手がいるというのもすごく大きいのかなと思います」
その“流れを変えられる選手”というのがFW塩貝健人だ。今季大ブレイク中の日本人ストライカーはジョーカーとして起用されることが多いなか、ここまでリーグ戦12試合に出場して７ゴールをマークしている。佐野はその後輩の活躍ぶりに感心する。
「本当にすごいです。でも、健人ならこれぐらいできるよなという気持ちもあります。彼はとてもポテンシャルが高いので。以前から試合に出さえすれば、多くのゴールを決めるだろうと思っていました」
NECでは移籍１年目から試合に出続け、３年目となった今ではチームの中心として確固たる地位を確立している。それでもつねに高みを目ざす考え方は加入当初から変わっていない。
「１年目から試合に出た時の考え方は同じです。自分が上手くなる、成長するためにプレーしていますし、それがチームの勝利に繋がれば１番良いと思っています。昨シーズンと比べて、今シーズンは特にフィジカルの強化に取り組んでいます。筋力トレーニングのメニューをアレンジしたり、回数を増やしたりしています。そのおかげで、試合の中で出せる強度が上がってきました。自分の成長にフォーカスしつつ、チームのために戦う心構えは今もこれからも変わらないです」
※後編に続く。次回は１月９日に公開予定です。
取材・構成●中川翼（サッカーダイジェストWeb編集部）
