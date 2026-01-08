徳島の新ユニ「衝撃的なデザイン」伝統芸能『阿波踊り』を表現する一着に反響「地元要素満載」「お祭りやで！」
「AWAODORI SPECIAL UNIFORM」。
徳島ヴォルティスが公式サイトで伝える。１月８日にJ２・J３百年構想リーグで着用するユニフォームデザイン（フィールドプレーヤー用）を発表。次のようにコンセプトを説明した。
「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J２・J３百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能『阿波踊り』を表現するデザインを採用しました。
このユニフォームを身に纏って躍動する選手の姿をイメージし、軽快なぞめきのリズムに、凛とした踊り子の姿、鳴り物が合わさる徳島の風物詩をクラブカラーをベースとしたデザインで表現しています。阿波踊りの熱狂の渦の中へ皆さまを巻き込み、ともに特別なシーズンを戦いたいという想いを『AWAODORI SPECIAL UNIFORM』に込めました」
クラブの公式Xでもデザインが公開されると、「徳島の阿波踊り愛が凄すぎる！」「いわば“お祭りリーグ”なので、この手の斬新なデザインはすごくいい」「これはまたクセ強なユニ」「おれ結構好きかも」「お祭り感覚で地元要素満載なのはいいね」「仕事終わりに覗いたら衝撃的なデザインが来てて笑った」「面白いことするやん」「プレミアム感！お祭りやで！」などの声があがった。
なお、2025年シーズンのユニフォーム（FP１st／FP２nd／GK各種）も継続して使用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伝統芸能『阿波踊り』を表現！徳島の新ユニホーム！
徳島ヴォルティスが公式サイトで伝える。１月８日にJ２・J３百年構想リーグで着用するユニフォームデザイン（フィールドプレーヤー用）を発表。次のようにコンセプトを説明した。
「Jリーグが変革を迎えるシーズンとなる2026年。明治安田J２・J３百年構想リーグという特別な大会を戦うユニフォームとして、徳島県を代表する伝統芸能『阿波踊り』を表現するデザインを採用しました。
このユニフォームを身に纏って躍動する選手の姿をイメージし、軽快なぞめきのリズムに、凛とした踊り子の姿、鳴り物が合わさる徳島の風物詩をクラブカラーをベースとしたデザインで表現しています。阿波踊りの熱狂の渦の中へ皆さまを巻き込み、ともに特別なシーズンを戦いたいという想いを『AWAODORI SPECIAL UNIFORM』に込めました」
なお、2025年シーズンのユニフォーム（FP１st／FP２nd／GK各種）も継続して使用される。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】伝統芸能『阿波踊り』を表現！徳島の新ユニホーム！