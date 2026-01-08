県内の広い範囲で積雪が増えました。魚沼市守門では積雪が137cmとなっていて、その他にも大雪警報が発表されている地域があります。中越や上越の山沿いでは、9日(金)明け方にかけて大雪による交通障害に警戒が必要です。



■入澤芽生記者

「新潟市中央区の正午現在、細かい雪とともに強い風が吹き荒れています。」



8日は、県内の広い範囲で雪に･･･。午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で137cm、津南町で119cm、十日町で97cm、妙高市で94cmなどとなっています。





妙高市の『赤倉観光リゾートスキー場』。

朝から断続的に細かい雪が降り、ゲレンデはホワイトアウトの状態が続きました。



■関東から

「今日は雪がすごくて前が見えない。パウダースノーのことを考えてなかったので、けっこう雪が重たくて大変。」



■オーストラリアから

「(Q.雪質はどうですか？)雪質が本当に素晴らしい。」



ゲレンデの積雪量は、8日朝8時時点で160cm。この時期としては例年よりも40cmほど少ないということですが、スキー場にとっては恵みの雪となりました。



■赤倉観光リゾートスキー場 宮下直秀さん

「また今週末、雪がまとまって降る予報になっているので期待している。」





昨夜から30cmほど積雪が増えた魚沼市守門では、住民が雪かきに追われていました。



■住民

「今年はあまりなかったから降り出したら続いて降っている。」

■住民

「疲れます。あんまり降らない方がいい。」





こちらの男性の家では、屋根に融雪装置を付けていますが－

■住民

「燃料が上がっている。屋根も溶かそうと思ったけど、灯油がいっぱいかかるから融雪装置を昨日まで使っていたが、あまりにも降るから(電源を)落とした。」



中越や上越の山沿いでは、9日(金)明け方にかけて大雪になるところがある見込みで交通障害に警戒が必要です。