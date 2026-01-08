現在、県内でもっとも積雪が多い魚沼市守門にUXの白井記者がいます。



1時間半ほど前から細かい雪が降っていましたが、現在の魚沼市守門は小康状態となっています。手元の気温計は1.2℃を示していて、体の心から冷えるような寒さとなっています。



地元の人によりますと、朝方から昼にかけて雪の降り方が強まったということです。そのため屋根の上には約1mくらいの雪がこんもりと積もっています。



雪の中に足を入れてみますと、約10cmくらい足首ほどまで雪が積もっていて、水分をあまり含まない雪質となっています。また、道路は除雪が間に合っていますが、路面はかなりツルツルしていて車は慎重に運転する様子が見られました。