8日(木)日中は各地で雪が降り、大雪となったところがあります。8日(木)午後5時時点の積雪は、魚沼市守門で137cm、津南町で119cmと1mを超えていて、平野部の上越市高田でも51cmまで雪が積もっています。



そして、現在【大雪警報】が出ている地域があります。

これらの地域では、9日(金)明け方までは大雪による交通障害などに警戒をしてください。



◆大雪警報

南魚沼市、湯沢町、十日町市、津南町、上越市、糸魚川市、妙高市





一方、9日(金)は雪が一旦落ち着きそうです。



◆今後の天気の移り変わり

8日(木)夜9時、このあとも広い範囲で雪が降りさらに積雪の増えるところがあるでしょう。

夜間は断続的に雪が降りますが、9日(金)朝には雪は山沿いが中心になりそうです。



そして、日中は雪の範囲が狭くなり昼ごろには止むところがほとんどでしょう。午後は次第に天気が回復に向かい、夜は晴れるところもありそうです。



◆予想降雪量（8日(木)夜～9日(金)朝にかけて）

妙高市と湯沢町周辺で60cmとドカ雪の恐れがあります。そのほかの山沿いでは20～35cmの雪が予想されています。

平地では最大5cmの予想です。



◆予想降雪量（9日(金)朝～夕方にかけて）

降雪が弱まる見込みで、山沿いで5～10cm、平地は各地0cmの予想です。

さらに、10日(土)からは強烈な寒波が襲来する見通しで、大雪や猛吹雪になるところがありそうです。





まず、雪に関してとくに警戒が必要なのは12日(月)です。

山沿いだけではなく、平地でも警報級の大雪になるところがありそうです。新潟市周辺でもしっかりと雪が積もる可能性があるため、渋滞など十分な注意が必要です。



そして、風が強い状態は3連休中続き、長引く荒天になりそうです。また、海上では13日(火)にかけて波が高くなりそうです。大雪や暴風の影響で交通に影響が出る可能性もありますので、とくに3連休中は無理な外出は控えるようにしてください。